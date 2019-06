Pojawił się pierwszy krótki film z planu nowego Bonda. Przy pracy na Jamajce widzimy część ekipy z Danielem Craigiem na czele. Premiera nowej części przygód Agenta 007 zaplanowana jest na kwiecień 2020 roku.

Wideo youtube

W teaserze filmu zatytułowanego roboczo "Bond 25" w fotelu reżysera siedzi Cary Fukunaga. Widać też uśmiechniętego Daniela Craiga, który ponownie gra Jamesa Bonda. Są też Jeffrey Wright (Felix Leiter) oraz Lashana Lynch, filmowa Nomi. W nowej część przygód Agenta 007 czarny charakter zagra Rami Malek. W obsadzie są też kubańska aktorka Ana de Armas, Ben Whishaw, Ralph Fiennes i Lea Seydoux.

Zdjęcia do nowego Bonda powstają na Jamajce, w Norwegii, we Włoszech i w stolicy Wielkiej Brytanii. Fabuła owiana jest tajemnicą, jak ujawnia dystrybutor: "James Bond wycofał się z czynnej służby i spokojnie spędza czas na Jamajce. Tymczasem jego stary przyjaciel Felix Leiter z CIA zwraca się do niego o pomoc. Chodzi o uprowadzonego naukowca, którego trzeba wyrwać z rąk porywaczy. Misja okazuje się o wiele bardziej zdradziecka, niż mogłoby się wydawać i naprowadza Agenta 007 na ślad tajemniczego przestępcy, dysponującego nową, niezwykle niebezpieczną technologią".

Światowa premiera 25. Bonda odbędzie się 3 kwietnia 2020 roku.