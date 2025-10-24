32-letnia Erica Sanders oraz jej partner Keven Adams opuścili dom, zostawiając 12-letniego syna kobiety zupełnie samego. Chłopiec wrócił ze szkoły do pustego domu – rodzice zniknęli, a wraz z nimi zniknęło całe wyposażenie. Policja aresztowała już parę.

USA: 12-latek wrócił do pustego domu. Matka wyprowadziła się z partnerem, syna porzuciła (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

12-letni chłopiec wrócił ze szkoły do swojego domu w Copperas Cove w Teksasie i zastał... pustkę. Jego matka, 32-letnia Erica Sanders, razem z partnerem, 46-letnim Kevenem Adamsem, wyprowadzili się, zabierając cały dobytek i nie zostawiając żadnej informacji.

Według telewizji KWTX chłopiec pobiegł do sąsiada i opowiedział mu o tym, co się stało. Razem obejrzeli pusty dom, po czym wezwano policję.

Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, usłyszeli od chłopca, że Sanders i Adams rozmawiali wcześniej o przeprowadzce, ale nikt nie poinformował go, że zostanie sam. Sąsiad poświadczył natomiast, że para często wyrzucała chłopca z domu.

Zaskakujące tłumaczenia matki i jej partnera

Gdy funkcjonariusze skontaktowali się z Sanders i Adamsem, para twierdziła, że wujek chłopca miał odebrać go ze szkoły. Jednak sam wujek zaprzeczył - nie miał o tym pojęcia.

Podczas rozmowy z policją Adams "długo narzekał" na syna swojej partnerki. Nie krył, że nie miał zamiaru się nim opiekować. Erica przeprowadziła się do mojego domu, gdzie jej syn nie jest mile widziany - miał powiedzieć funkcjonariuszom.

Sanders i Adams zostali aresztowani i oskarżeni o porzucenie oraz narażenie dziecka na niebezpieczeństwo.

Chłopiec trafił pod opiekę wujka. Tym razem naprawdę.