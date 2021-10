Pogorszył się stan zdrowia Krzysztofa Globisza. Aktor kilka lat temu przeszedł udar mózgu. Dzięki rehabilitacji poczuł się lepiej i nawet wrócił do pracy. Ostatnio jednak - jak zdradziła Anna Dymna - artysta znów jest w gorszej formie. "Ten głupi udar nie może mu wszystkiego przekreślić" - komentuje aktorka.

Krzysztof Globisz, zdjęcie z 2019 roku / Radosław Pietruszka / PAP

Krzysztof Globisz w lipcu 2014 roku przeszedł udar mózgu. Po intensywnej terapii aktor zaczął się jednak pojawiać na scenie. Można go było zobaczyć m.in. w krakowskim Teatrze STU na symbolicznym występie w "Hamlecie" czy w "Podopiecznych" Pawła Miśkiewicza. Później grał główną rolę w teatralnym projekcie w krakowskiej Łaźni Nowej - "Wielorybie. The Globe", do którego namówili go jego dawni studenci. Krzysztof Globisz zagrał także w filmie "Prawdziwe życie Aniołów".

Anna Dymna o Krzysztofie Globiszu: Wierzymy, że wróci

2019. Aktorzy: Krzysztof Globisz i Anna Dymna podczas próby spektaklu 'Królestwo' w reżyserii Remigiusza Brzyka w Starym Teatrze w Krakowie / Jacek Bednarczyk / PAP

O problemach zdrowotnych Globisza w rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" opowiedziała Anna Dymna. Aktorka chciała zaprosić Krzysztofa Globisza do udziału w Krakowskim Salonie Poezji w Teatrze Starym, niestety miała otrzymać telefon od żony aktora, która przekazała jej informacje o jego pogorszonym stanie zdrowia.

Mamy już scenariusze najbliższych salonów. Wszystko zaplanowaliśmy, choć do samego końca nie wiedziałam, jak to wszystko się odbędzie. Niestety, nie będzie z nami Krzysia Globisza, bo nie może mówić - skomentowała dla tygodnika aktorka.

Anna Dymna jednak nie traci nadziei; wierzy, że Krzysztof Globisz ponownie sobie poradzi ze skutkami udaru

Cytat Wszyscy wierzymy, że Krzysiek wróci na scenę i do pracy. Ten głupi udar nie może mu wszystkiego przekreślić i ja to wiem - podkreśliła Anna Dymna

Krzysztof Globisz w 1980 r. ukończył studia na Wydziale Aktorskim krakowskiej PWST (obecnie AST). W tym samym roku debiutował jako aktor teatralny na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu, rolą Karla w "Ameryce" Franza Kafki w reżyserii Jerzego Grzegorzewskiego. Później był m.in. Kmicicem z "Trylogii" Jana Klaty i Fritzem z "Zaratustry" Krystiana Lupy, a wkrótce stał się legendą Krakowa i Narodowego Starego Teatru.

Można go było oglądać także w popularnych serialach telewizyjnych, m.in. "Czasie honoru", "Teraz albo nigdy!", "Egzaminie z życia", "Odwróconych", czy "Oficerze". W dorobku filmowym ma m.in. role w "Dantonie" i "Panu Tadeuszu" Wajdy, "Krótkim filmie o zabijaniu" Kieślowskiego, "Pornografii" Jana Jakuba Kolskiego, "Pora umierać" Doroty Kędzierzawskiej, komediach "Lejdis" Tomasza Koneckiego i "Anioł w Krakowie" Artura Więcka.