Justyna Steczkowska jest już w Bazylei, gdzie już niedługo weźmie udział w półfinale Eurowizji. Artystka będzie reprezentowała Polskę z utworem "Gaja". Są już pierwsze informacje, jak będzie wyglądał jej występ.

Justyna Steczkowska / FOTON/PAP

Wielkimi krokami zbliża się 69. Konkurs Piosenki Eurowizji 2025. Wydarzenie odbędzie się w Bazylei.

Polskę podczas Eurowizji będzie reprezentować Justyna Steczkowska z utworem "Gaja". Artystka zaprezentuje się już w pierwszym półfinale, który odbędzie się we wtorek.

Steczkowska będzie rywalizować z reprezentantami Albanii, Azerbejdżanu, Belgii, Chorwacji, Cypru, Estonii, Holandii Islandii, Portugalii, San Marino, Słowenii, Szwecji i Ukrainy.

Drugi półfinał odbędzie się 15 maja, a finał - 17 maja. Wszystkie wydarzenia rozpoczną się o godz. 21.

Tak ma wyglądać występ Steczkowskiej. "10/10 za siłę rdzenia"

Są już także pierwsze informacje, jak będzie wyglądał występ Justyny Steczkowskiej w Bazylei. Na oficjalnym profilu wydarzenia na Reddicie pojawił się jego opis.

Można w nim przeczytać, że Steczkowska po raz pierwszy reprezentowała Polskę na Eurowizji w 1995 r. piosenką "Sama". Jest uznaną artystką w Polsce, która wydała 19 albumów studyjnych, nagrała ponad 200 piosenek i zagrała ponad 3000 koncertów.

"Co roku jest kilka piosenek, które mają linię basową tak głęboką, że czujesz ją w klatce piersiowej. 'Gaja' zdecydowanie należy do nich - pogłos uderza w podłogę areny i przez co najmniej minutę zapominamy o oddychaniu" - czytamy.

"Justyna zjeżdża z dachu na dwóch linach na początku w czarnym kombinezonie, który jest bardzo podobny do tego, który nosiła podczas polskich kwalifikacji, ale bez frędzli na ramionach. Towarzyszący jej tancerze (trzech mężczyzn i jedna kobieta) również mają różne stroje, z frędzlami w stylu gladiatorów i BARDZO wysokimi obcasami - choreografia jest skomplikowana, więc 10/10 za siłę rdzenia" - informują autorzy wpisu.

W kolejnej części czytamy, że "ściana LED zaczyna się od wirujących planet, wody, błyskawic i lawy, jakby to były narodziny wszechświata".

"Na koniec Justyna zostaje uniesiona z powrotem do nieba na tle ziejących ogniem smoków. To połączenie Gry o Tron z Eurowizją i absolutny spektakl od początku do końca" - podkreślono.

"'Gaja' to manifest osobistej mocy i transcendencji"

O możliwość reprezentowania Polski na Konkursie Eurowizji w szwajcarskiej Bazylei walczyło jedenaścioro wykonawców wyłonionych przez komisję kwalifikacyjną. W finale polskich preselekcji wzięli udział zespół Chrust, Dominik Dudek, Marien, Daria Marx, Sonia Maselik, Janusz Radek, Justyna Steczkowska, duet Sw@da x Niczos, Kuba Szmajkowski, Tynsky oraz Teo.

Zdecydowaną zwyciężczynią kwalifikacji okazała się Justyna Steczkowska, która zdobyła 39,32 proc. głosów. Na podium znaleźli się również duet Sw@da x Niczos (23,69 proc.) i Dominik Dudek (13,94 proc.).

"'Gaja' to manifest osobistej mocy i transcendencji. Gaja - Matka Ziemia, staje się tu symbolem boskości, siły i miłości. Artystka łączy w swojej postaci zarówno strefę boską, jak i ludzką. Płacz Gai ma moc transformacji świata. Jako postać matki i opiekunki, ma kontrolę nad czasem i przeznaczeniem. Ma też potężną moc przemiany świata, stając się symbolem odzyskiwania kontroli nad własnym przeznaczeniem i czasem" - brzmi oficjalny opis piosenki.

Steczkowska wraca na Eurowizję po 30 latach. W 1995 r. reprezentowała Polskę w Dublinie. Zajęła wówczas 18 miejsce.