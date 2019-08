21 sierpnia w czwartym dniu International Green Film Festival w Krakowie odbędzie się premiera etiudy filmowej "Piękna Robota". Główna rolę gra Paweł Deląg, przewodniczącym jury drugiej edycji tej imprezy. Film porusza problem smogu i będzie pretekstem do dyskusji o zanieczyszczeniu powietrza w Polsce.

W "Pięknej roboty" obok Pawła Deląga występuje także krakowski aktor Karol Wolski. Za kamerą stanął Piotr Biedroń, twórca wcześniejszej - wielokrotnie nagradzanej i wyróżnianej - etiudy o podobnej tematyce, pt. "PM 2.5". Muzykę do filmu napisze Sarsa, która także pracowała także przy poprzednim projekcie.

Tytułowy PM 2.5 to zawieszony pył o średnicy nie większej niż 2.5 mikrometra, który zdaniem WHO jest najbardziej szkodliwy dla zdrowia człowieka

Uroczysta premiera "Pięknej Roboty" odbędzie się w środę 21 sierpnia podczas International Green Film Festival w dniu dotyczącym "Katastrof ekologicznych". [TUTAJ ZNAJDZIECIE PROGRAM FESTIWALU]

Smog stał się jedną z najczęstszych nienaturalnych przyczyn śmierci Polaków. Według Europejskiej Agencji Środowiska co roku w naszym kraju umiera z powodu smogu nawet 48 tysięcy osób. Komisja Europejska szacuje tę liczbę na ok. 40 tysięcy, a organizacja HEAL (Health and Environment Alliance) na ok. 44 tysięcy.