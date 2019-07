Woda życia i planeta plastiku, dzika przyroda i ginące gatunki, produkcja żywności a ekologia, zmiany klimatu i smog… arcyciekawie zapowiada się 2. odsłona Kraków International Green Film Festival! Impreza potrwa od 18 do 25 sierpnia, a sześć pierwszych dni poświęconych będzie pokazom konkursowym. Generalna zasada: nowy dzień to nowy temat!

Kadry z festiwalowych filmów: "Welcome to Sodom", "M6NTHS" i "Stroop" / materiały prasowe /

18 sierpnia. Na początek o zmianach klimatu

Tego dnia zobaczymy m.in. głośny, pokazywany wcześniej w konkursie głównym Sundance Film Festival obraz "KIRIBATI TONIE" ("Anote’s Ark"). Ukazuje on sytuację kraju na Pacyfiku, którego mieszkańcy muszą przenosić się na inne wyspy, bo ich domy są zalewane... Kiribati musi bowiem stawić czoła jednemu ze skutków globalnego ocieplenia: podnoszeniu się poziomu mórz i oceanów.

Tego samego dnia festiwalowa publiczność zobaczy także film "LIVING IN THE FUTURE’S PAST", w którym w rolę narratora wcielił się zdobywca Oscara Jeff Bridges, oraz 12 innych obrazów z całego świata.

Po seansach zaplanowano dyskusje z twórcami i ekspertami, będziemy mogli również wziąć udział w wykładzie pod hasłem: "Czy ludzkość wyginie?" autorstwa Kamila Wyszkowskiego z United Nations Global Compact Poland.

Pokazy w trzech plenerowych kinach na Bulwarze Czerwieńskim wystartują o godzinie 17:30. Już o 16:00 natomiast każdy chętny może stanąć na starcie 5-kilometrowego biegu po Bulwarach Wiślanych: ZIELONA 5, który otworzy festiwal!

Szczegółowy program pierwszego dnia festiwalu znajdziecie TUTAJ! >>>>

19 sierpnia i woda życia

Drugiego dnia krakowskiej imprezy zobaczymy filmy traktujące o problematyce wody i kryzysu wodnego, o zanieczyszczeniu rzek i przełowieniu oceanów.

Pokazy otworzy francuska produkcja opowiadająca o kłopotach rybaków z Senegalu, którzy łowiąc w tradycyjny sposób, borykają się z problemem przełowionych łowisk - a to ze względu na operowanie na wodach przybrzeżnych przemysłowych trałowców z Azji i Europy.

Przed pokazami przez cały dzień trwać będą warsztaty organizowane przez Wodociągi Krakowskie. O godzinie 14:00 ruszy akcja wymiany jednorazowych butelek PET na wielorazowe biodony. Przez cały dzień będzie można także wziąć udział w degustacjach wód mineralnych z uzdrowisk Małopolski.

Szczegółowy program drugiego dnia festiwalu znajdziecie TUTAJ! >>>>

20 sierpnia bijemy na alarm: planeta plastiku...

Jednorazowy plastik - jako jeden z największych problemów współczesnego świata - "zasłużył" sobie na specjalny dzień.

Festiwalowi goście będą mogli sprawdzić, jak z tym problemem radzą i nie radzą sobie takie kraje jak Anglia, Włochy, Niemcy czy Stany Zjednoczone.

Porozmawiamy również o recyklingu, a na finał obejrzymy głośny film "WELCOME TO SODOM", pokazujący wysypisko w Ghanie, na które trafiają elektrośmieci z USA i Europy.

/ materiały prasowe /

W ciągu dnia w Miasteczku Festiwalowym odbędą się organizowane przez ekoMałopolska warsztaty ZeroWaste, będzie można skorzystać z pierwszego w Polsce Kosmetomatu, a pokazy otworzy prelekcja Ani Pięty i Arlety Szpury - propagatorek ruchu Zero Waste.

Szczegóły programu trzeciego dnia festiwalu znajdziecie TUTAJ! >>>>

21 sierpnia o katastrofach ekologicznych

Pokazy rozpocznie tego dnia blok filmów poświęconych problemowi SMOGU, który jest tak uciążliwy dla mieszkańców Krakowa i całej Małopolski. Po projekcjach festiwalowi goście zostaną zaproszeni do dyskusji - a wieczorem... na dwa wspaniałe seanse!

Zgłoszony do konkursu obraz "AMERICA FIRST NATURE LAST" pokazuje, jak polityka prezydenta USA Donalda Trumpa - nastawiona na ułatwianie działania przemysłu - wpływa na naturę Stanów Zjednoczonych.

Film drugi, pozakonkursowy, to "KLĄTWA OBFITOŚCI" Ewy Ewart, opowiadająca historię parku Yasumi w Ekwadorze, którego władze mają dylemat, czy zachować dziewiczą puszczę, czy wydobywać tam ropę naftową, niszcząc jednocześnie środowisko.

Program dnia czwartego festiwalu możecie zobaczyć TUTAJ! >>>>

22 sierpnia, czyli dzika przyroda i ginące gatunki

Tylko 2 procent ssaków na Ziemi to gatunki dzikie - 98 procent to ludzie i zwierzęta hodowlane.

200 lat temu proporcje były odwrotne...

I właśnie o tym traktują filmy, które pokazane zostaną piątego dnia festiwalu. "STOLEN APES" opowiada o przemycie małp i ich nieludzkim traktowaniu w niewoli, "STROOP" mówi o prawdziwej walce z kłusownikami, wybijającymi nosorożce na zlecenie chińskich kontrahentów, "THE PYTHON CODE" natomiast o zabijaniu węży na zamówienie przemysłu modowego.

Tego dnia pojawi się również polski akcent: film z podróży Marka Kamińskiego przez Tatry, czyli "NO TRACE TATRA".

Program dnia piątego znajdziecie TUTAJ! >>>>

23 sierpnia: hodowla i żywność a ekologia

Produkcja żywności, a w szczególności mięsa, odpowiada aż za 18 procent światowej emisji CO2. W odróżnieniu od tej, która dominowała jeszcze 20-30 lat temu, obecna produkcja przemysłowa żywności jest kompletnie niezrównoważona ekologicznie, wyniszczająca środowisko i zdominowana przez własność tzw. przedsiębiorstw szarańczy.

Jak to możliwe, że w naszych osiedlowych sklepach obecne są produkty, pochodzące z miejsc oddalonych od naszego domu o kilkanaście tysięcy kilometrów - i kosztują grosze? Co stało się z lokalną produkcją żywności? Czy mamy świadomość, że świnie hodowlane jedzą pasze z soi rosnącej w Brazylii, a krowy jedzą sardynki z oceanu w formie mączki rybnej? I wreszcie: czy dokonując takich, a nie innych, wyborów konsumenckich, jesteśmy świadomi, że przyczyniamy się do cierpień zwierząt? O tym wszystkim będziemy dyskutować, temu poświęcone będą filmy, które obejrzymy 23 sierpnia!

Zobaczymy dwa rewelacyjne dokumenty o hodowli świń: "M6NTHS" - pokazujący całe życie świni w hodowli przemysłowej, a więc właśnie tytułowe 6 miesięcy - oraz "SOYALISM" - pokazujący kulisy hodowli przemysłowej świń w Chinach i USA.

Program 6. dnia festiwalu dostępny jest TUTAJ! >>>>

24 sierpnia, czyli pokazy specjalne

W sobotę 24 sierpnia będzie miała miejsce Gala Wręczenia Nagród Kraków International Green Film Festival 2019 - ale w Miasteczku Festiwalowym nadal będą trwać pokazy! Zobaczymy tam filmy laureatów 1. edycji festiwalu, a także głośny obraz z udziałem Leonardo DiCaprio "CZY CZEKA NAS KONIEC?".

Program dnia siódmego znajdziecie TUTAJ! >>>>

25 sierpnia: czas na pokazy laureatów!

Ostatni dzień festiwalu to pokazy nagrodzonych w tegorocznej edycji imprezy filmów!

Będzie więc coś dla ducha - ale i coś dla ciała... w ciągu dnia bowiem w Miasteczku Festiwalowym trwać będzie Festiwal Kuchni Wegańskiej i Wegetariańskiej VEGE FIESTA!

/ materiały prasowe /

A to jeszcze nie koniec! Jesienią 2019 ekipa Kraków International Green Film Festival ruszy w podróż po 10 miastach Małopolski: zaprezentowane zostaną tam filmy laureatów.

Szczegóły tej jesiennej trasy filmowej już wkrótce!