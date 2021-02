Roman Wilhelmi – aktor znany m.in. z ról w serialach "Alternatywy 4”, "Czterej pancerni i pies" i "Kariera Nikodema Dyzmy" – będzie patronem ronda na stołecznym Ursynowie. Decyzję w tej sprawie podjęli warszawscy radni.

Grażyna Barszczewska i Roman Wilhelmi na planie "Kariery Nikodema Dyzmy" / CAF/archiwum / PAP

Roman Wilhelmi będzie patronem ronda na skrzyżowaniu ulic Alternatywy i Polskie Drogi, których nazwy pochodzą od tytułów popularnych seriali telewizyjnych. W serialu "Alternatywy 4" Roman Wilhelmi grał gospodarza domu - Stanisława Anioła.

Roman Wilhelmi urodził się 6 czerwca 1936 roku w Poznaniu. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie.

Przez blisko 30 lat Wilhelmi pracował w stołecznym Teatrze Ateneum. Do 1986 roku grał tam w przeszło 50 spektaklach. Następnie przeniósł się do warszawskiego Teatru Nowego, z którym był związany aż do śmierci.



Nie tylko Dyzma i Anioł

Wśród najwybitniejszych kreacji filmowych i teatralnych Wilhelmiego wymieniane są m.in. rola McMurphy'ego w spektaklu "Lot nad kukułczym gniazdem" w reż. Zygmunta Huebnera, Nikodema Dyzmy w serialu "Kariera Nikodema Dyzmy" w reż. Jana Rybkowskiego, Stanisława Anioła w serialu "Alternatywy 4" w reż. Stanisława Barei oraz Fryderyka Haendla w spektaklu Teatru Telewizji "Kolacja na cztery ręce" Paula Barza w reż. Kazimierza Kutza.



Wilhelmi zagrał też m.in. w serialu "Czterej pancerni i pies" Konrada Nałęckiego, "Zaklętych rewirach" Janusza Majewskiego, "Dziejach grzechu" Waleriana Borowczyka, "Arii dla atlety" Filipa Bajona, "Prywatnym śledztwie" Wojciecha Wójcika i "Ćmie" Tomasza Zygadły.



Roman Wilhelmi zmarł 3 listopada 1991 r. w Warszawie. Został pochowany na warszawskim Cmentarzu Wilanowskim.