Na rynku wydawniczym ukazała się nowa książka Maciej Brzozowskiego - "Rajskie ptaki. Włosi, którzy podbili świat". Opisuje w niej 12 postaci, są w niej między innymi Garibaldi, Berlusconi, Muti i Ferrari. "Mogłem sobie wybrać tych, których chciałem, co jest wielkim luksusem dla autora" - mówił na antenie internetowego Radia RMF24.

Uwodziciele. Buntownicy. Wizjonerzy. Kreatorzy mody, tyrani, geniusze srebrnego ekranu. Bezwzględni politycy, bezwstydni bogacze, dekadenccy artyści. Nikt lepiej od nich nie rozumiał, co to znaczy żyć po włosku. Zawrócili światu w głowie i stworzyli włoski mit. Sami przeszli do legendy.

To właśnie o nich jest najnowsza książka Macieja Brzozowskiego pt. "Rajskie ptaki. Włosi, którzy podbili świat". Italianista opowiada o 12 wyjątkowych postaciach, które miały ogromny wpływ na światową historię, kulturę i styl życia.

Mogłem sobie wybrać tych, których chciałem, co jest wielkim luksusem dla autora. Uważałem, że nie wszyscy są powszechnie znani albo są znani nieraz jako logo, tu mówię np. o Ferrarim. (...) O niektórych po prostu wie się za mało - mówił w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim na antenie Radia RMF24 Maciej Brzozowski, autor książki.

Wszyscy byli narcyzami - mówił o postaciach, które wybrał na bohaterów swojej nowej pozycji wydawniczej.

Jednym z nich Giuseppe Garibaldi, bojownik zjednoczenia Włoch. Usiłował zlepić naród - mówił o nim Brzozowski.

Innym Włochem opisywanym w książce jest były premier Silvio Berlusconi - "rajski ptak, typowy Włoch typu bunga bunga".

Stworzył telewizję, dał Włochom telewizję taką, jaką chcieli, czyli "amerykańską", pełną gwiazd, pełną seriali, teleturniejów - opowiadał o nim gość Radia RMF24, podkreślając, że Berlusconi "odcisnął piętno na życiu Włoch".

Kolejny rozdział poświęcony jest politykowi Ettore Mutiemu, którego autor określa mianem "celebryty faszystowskiego". Był on też pilotem, który bił rekordy w lotach non stop. Zdarzało mu się pilotować tylko w slipkach i w czerwonej chusteczce na szyi - zdradza.

Enzo Ferrari - jego w tej książce nie mogło zabraknąć. Samochód jest symboliczny, pasja Enza jest symbolem tych wszystkich zapaleńców, którzy coś sobie wymyślą jako młodzi i później udaje im się to zrealizować - powiedział Maciej Brzozowski.

