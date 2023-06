Trwają zdjęcia do filmu "Czerwone maki" w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza. Obraz opowiadający o bitwie pod Monte Cassino ma trafić do kin w przyszłym roku. W obsadzie są m.in. Michał Żurawski, Leszek Lichota, Mateusz Banasiuk, Nicolas Przygoda i Radosław Pazura.

Michał Żurawski na planie filmu "Czerwone maki" / Olaf Tryzna / Materiały prasowe

Krzysztof Łukaszewicz, znany z takich obrazów jak "Karbala" i "Orlęta. Grodno ‘39", jest nie tylko reżyserem, ale też scenarzystą filmu "Czerwone maki". Za zdjęcia odpowiada Arkadiusz Tomiak, a za scenografię - Marek Warszewski.

Mateusz Banasiuk na planie filmu "Czerwone maki" / Olaf Tryzna / Materiały prasowe

"Historię bitwy oglądamy oczami Jędrka - młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przejdzie głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino - ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka" - czytamy w zapowiedzi filmu przygotowanej przez dystrybutora - Kino Świat.

Aktorzy na planie filmu "Czerwone maki" / Olaf Tryzna / Materiały prasowe

Jak ujawniono, w rolę Jędrka wcielił się Nicolas Przygoda, a Polę zagrała Magdalena Żuk. Postać generała Andersa odtwarza w filmie Michał Żurawski. W obsadzie są także m.in. Leszek Lichota, Szymon Piotr Warszawski, Bartłomiej Topa, Łukasz Garlicki, Andrzej Mastalerz, Mateusz Banasiuk i Radosław Pazura.