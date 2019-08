Patryk Vega opublikował w sieci zwiastun swojego nowego filmu. "Polityka" trafi do kin już 4 września.

Andrzej Grabowski na planie "Polityki" Patryka Vegi / Kino Świat / Materiały prasowe

W obsadzie "Polityki" są m.in. Andrzej Grabowski, Iwona Bielska, Daniel Olbrychski, Maciej Stuhr i Zbigniew Zamachowski. Na ekranie zobaczymy również Ewę Kasprzyk, Marcina Bosaka, Antoniego Królikowskiego czy znanego z poprzednich filmów Vegi Tomasza Oświecińskiego.

Zbigniew Zamachowski na planie "Polityki" Patryka Vegi / Kino Świat / Materiały prasowe

Wszyscy bardzo pilnowaliśmy tego scenariusza, do tego stopnia, że poszczególne osoby dostawały tylko fragmenty tekstu i podpisywały stosowne dokumenty prawne, które obligowały ich do nieujawniania treści - mówił Patryk Vega w rozmowie z Onetem. Komunikowano mi wprost, że ten film uderzy w określone frakcje polityczne i może mieć wpływ na wynik wyborów, dlatego namawiano mnie do przesunięcia premiery na po wyborach i składano różne intratne propozycje - zdradził.