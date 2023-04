Wytwórnia Warner Bros. pokazała nowy zwiastun oczekiwanego widowiska DC "Flash". Film oparty jest na popularnej serii komiksowej "Flashpoint". Ezra Miller wraca w roli Barry’ego Allena i po raz pierwszy to jego postać jest głównym bohaterem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Barry używa swojej mocy do podróży w czasie, żeby zmienić wydarzenia z przeszłości. Ale gdy próbuje ocalić rodzinę, mimowolnie zmienia przyszłość. Zostaje więźniem rzeczywistości, w której generał Zod grozi powszechną zagładą.

Jak czytamy w opisie dystrybutora filmu "W tym świecie nie ma jednak żadnych superbohaterów, do których można by się zwrócić. Chyba, że Barry przekona do przerwania emerytury zupełnie innego Batmana i uratuje uwięzionego Supermana, również nie takiego, jakiego się spodziewa. Jedyną nadzieją Barry'ego na uratowanie świata, w którym przebywa i na powrót do przyszłości, którą zna, pozostaje wyścig o życie".

Reżyserem filmu "Flash" jest Andy Muschietti. Sasha Calle gra Supergirl, pojawia się także aż dwóch Batmanów. Grają ich Ben Affleck oraz Michael Keaton, dla którego to powrót do kultowej roli po ponad 30 latach.

Światowa premiera filmu 14 czerwca 2023 roku.