"Dzisiaj zgasło moje Słońce" - napisał informując o śmierci mąż polskiej gwiazdy, fotograf Robert Wolański. Agnieszka Maciąg - modelka, dziennikarka i autorka książek miała 56 lat.

Nie żyje Agnieszka Maciąg - modelka, pisarka i dziennikarka / Archiwum Leszczyński / PAP





Agnieszka Maciąg zmarła 27 listopada 2025 roku.

"Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze" - czytamy we wpisie męża polskiej modelki.

W marcu 2025 r. Agnieszka Maciąg poinformowała o powrocie choroby nowotworowej.

Agnieszka Maciąg miała 56 lat / Tricolors / East News

Wygrała konkurs, prowadziła telewizyjne programy

Kariera Agnieszki Maciąg rozwinęła się w latach 90. Jej nazwisko stało się znane, gdy w 1989 roku wygrała konkurs organizowany przez agencje modelek. Stopniowo Polka zaczęła się pojawiać na pokazach mody znanych projektantów i okładkach modowych magazynów - pracowała w Nowym Jorku, Mediolanie, Paryżu. Po tym, jak w 1992 r. zaszła w ciążę i urodziła syna, ograniczyła międzynarodową karierę. Wróciła do Polski.

Wystąpiła w teledyskach zespołu De Mono, wydała album "Marakesz 5:30". Prowadziła program "Siedem pokus" dla RTL 7. Później skupiła się na pisaniu książek dotyczących rozwoju osobistego, zdrowia, kuchni i duchowości.

Miała dwoje dzieci. Od 2011 r. była żoną Roberta Wolańskiego, byli parą niemal 30 lat.







