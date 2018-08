Nie żyje Piotr Szulkin, twórca filmów takich jak "Wojna światów - następne stulecie" i "O-bi, o-ba. Koniec cywilizacji". Reżyser miał 68 lat.

Informację o śmierci Piotra Szulkina potwierdziło w niedzielę po południu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.



Szulkin rozpoczął studia w szkole filmowej w Łodzi w 1970 roku. Dziewięć lat później nakręcił swój pierwszy film - "Golem", opowiadający o świecie po kataklizmie atomowym.

W kolejnych latach kręcił także inne filmy science-fiction. Stworzył m.in. nagradzaną na zagranicznych festiwalach "Wojnę światów - następne stulecie", której scenariusz powstał z inspiracji powieścią "Wojna światów" H.G. Wellsa, choć nie jest jej wierną adaptacją.

Szulkin w swoich filmach często opowiadał o światach opanowanych przez systemy totalitarne. Sama "Wojna światów" - opowiadająca o Marsjanach robiących inwazję na Ziemię - robiła furorę, gdyż zawierała wiele aluzji do stanu wojennego w Polsce.

Oprócz działalności reżyserskiej, Szulkin był także nauczycielem. Wykładał na łódzkiej filmówce. Jednym z jego studentów był twórca "Wojny polsko-ruskiej" Xawery Żuławski. Ja miałem kontakt z Szulkinem i on mnie najwięcej nauczył. Na pierwszych zajęciach powiedział, że g...o obchodzą go nasze "genialne" pomysły na filmy i że mamy wymienić obiektywy od najszerszego do najwęższego. Oczywiście nikt ich nie znał. Dla nas, zarozumiałych studenciaków reżyserii, był to otrzeźwiający kop w d... Wskoczył nam na ambicję - opowiadał Żuławski w rozmowie ze "Stylem".

W 2013 roku za zasługi dla polskiej kultury Piotr Szulkin został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.