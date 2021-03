Polski operator Dariusz Wolski został nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu "Nowiny ze świata" w reżyserii Paula Greengrassa. O statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego nie powalczy "Szarlatan" Agnieszki Holland, który nie znalazł się wśród nominowanych tytułów.

Wideo youtube

To pierwsza oscarowa nominacja w karierze Dariusza Wolskiego. Jego rywalami w walce o statuetkę są Sean Bobbitt ("Judas and the Black Messiah"), Erik Messerschmidt ("Mank"), Joshua James Richards ("Nomadland") i Phedon Papamichael ("Proces siódemki z Chicago").



"Szarlatan" Agnieszki Holland odpadł z rywalizacji o Oscara w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Nominacje otrzymały filmy: "Na rauszu", "Quo vadis, Aida?", "Better Days", "Kolektyw" i "The Man Who Sold His Skin".

Wideo youtube

W kategorii "Najlepszy film" nominowano osiem obrazów. To: "Sound of metal", "Ojciec", "Mank", "Minari", "Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Nomadland", "Proces siódemki z Chicago" oraz "Judas and the Black Messiah".



O statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej powalczą: Maria Bakalova ("Kolejny film o Boracie"), Glenn Close ("Elegia dla bidoków"), Olivia Coleman ("Ojciec"), Amanda Seyfried ("Mank") i Yeo-Jong Yun ("Minari").

W kategorii "najlepszy aktor drugoplanowy" nominowani zostali: Sacha Baron Cohen ("Proces siódemki z Chicago"), Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah"), Paul Raci ("Sound of metal"), Lakeith Stanfield ("Judas and the Black Messiah") i Leslie Odom Jr ("Pewnej nocy w Miami").



O statuetki za role pierwszoplanowe powalczą następujący aktorzy: Riz Ahmed ("Sound of metal"), Chadwick Boseman ("Ma Rainey: Matka bluesa"), Anthony Hopkins ("Ojciec"), Gary Oldman ("Mank") i Steven Yeun ("Minari").

Aktorki nominowane za role pierwszoplanowe to: Viola Davis ("Ma Rainey. Matka bluesa"), Carrey Mulligan ("Obiecująca. Młoda. Kobieta"), Andra Day ("The United States Vs. Billie Holiday"), Vanessa Kirby ("Cząstki kobiety") i Frances McDormand ("Nomadland").

W kategorii "najlepsze kostiumy" zostali nominowani twórcy filmów: "Emma", "Mank", "Ma Rainey: Matka bluesa", "Mulan" i "Pinokio".

O Oscara za najlepszą muzykę powalczą: Terence Blanchard ("Pięciu braci"), Trent Reznor i Atticus Ross ("Mank"), Emilie Mosseri ("Minari"), James Newton Howard ("Nowiny ze świata") i Jon Batiste, Atticus Ross, Trent Reznor ("Co w duszy gra").

93. gala rozdania Oscarów odbędzie się 25 kwietnia.



Wkrótce więcej na ten temat.