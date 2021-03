Obraz "Prządka", nieznane do tej pory na rynku sztuki arcydzieło Jacka Malczewskiego z 1922 r., został sprzedany za rekordową dla tego artysty kwotę ponad 6,7 mln złotych. Licytacja tego monumentalnego, nasyconego symboliką dzieła rozpoczęła się w Domu Aukcyjnym Agra-Art od 1,7 mln złotych.

Obraz "Prządka" - nieznane na rynku arcydzieło Jacka Malczewskiego w Domu Aukcyjnym Agra-Art w Warszawie / Rafał Guz / PAP

W Agra-Art odbyły się dwie następujące po sobie aukcje - sztuki współczesnej i sztuki dawnej, na których poza dziełem Jacka Malczewskiego licytowano także m.in. trzy obrazy Zdzisława Beksińskiego, w tym dwa z kolekcji japońskiej.

"Prządka" to najdrożej sprzedany na rynku sztuki obraz Jacka Malczewskiego, który do nabywcy trafi za rekordowe 6 milionów 720 tysięcy złotych, bo tyle wyniosła cena tego arcydzieła z dodatkowymi opłatami aukcyjnymi - przekazała historyk sztuki dr Monika Bryl z Agra-Art.



Ekspertka przypomniała też, że poprzedni rekord ceny obrazu Malczewskiego również padł w Domu Aukcyjnym Agra-Art w marcu 2020 r. Wówczas dzieło "Artysta i chimera" wylicytowano za 3,1 mln zł, a z opłatą aukcyjną obraz powędrował do nabywcy za 3 mln 658 tys. zł.



Dotychczasowy rekord aukcyjny w Polsce należy do obrazu Wojciecha Fangora "M22", który w grudniu 2020 r. sprzedano za ponad 7,3 mln złotych.



Agra-Art podkreśla, że rozmach i skala monumentalnego "Pożegnania z pracownią. Prządka" (rozmiar płótna to 175 na 211 cm), a także charakterystyczne dla stylu Jacka Malczewskiego nasycenie symboliką powodują, że dzieło to można uznać za jedno z najważniejszych w ostatnim okresie twórczości tego wybitnego polskiego malarza.



Obraz, który przedstawia prządkę przy kołowrotku w pracowni malarza, można interpretować podobnie jak "Melancholię" - sztandarowe dzieło artysty - jako wypowiedź na temat losu człowieka, sztuki i twórczości oraz ojczyzny - podali wcześniej eksperci Agra-Art, przypominając też, że "Prządka" została kupiona z pracowni artysty i dotąd znajdowała się w rodzinnej kolekcji.



Dopiero po niemal stu latach jest znów prezentowana badaczom i szerokiej publiczności. Można się spodziewać, że znane dotąd jedynie z przedwojennej reprodukcji dzieło wejdzie do kanonu polskiej sztuki - zaznaczyli.



W katalogu aukcji sztuki dawnej, oprócz obrazu Jacka Malczewskiego, znalazły się również dzieła najwybitniejszych polskich twórców, w tym Józefa Brandta, Józefa Chełmońskiego, Władysława Czachórskiego, Juliusza i Wojciecha Kossaków, Meli Muter, Leona Wyczółkowskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza i innych klasyków polskiego malarstwa.