We wtorek 9 lutego poznamy skróconą listę oscarową w interesującej nas kategorii - najlepszy film międzynarodowy. A od najbliższego piątku 12 lutego w reżimie sanitarnym otwarte będą kina, teatry, filharmonie oraz opery. To najważniejsze kulturalne wydarzenia nadchodzącego tygodnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Od piątku otwarte kina i teatry

W piątek 12 lutego, warunkowo na dwa tygodnie i w reżimie sanitarnym, otwarte zostaną kina, teatry, filharmonie i opery. Warunki podstawowe to wypełnienie do 50 procent widowni, maseczki, dystans oraz brak konsumpcji. 75 proc. respondentów grudniowego sondażu Narodowego Centrum Kultury zadeklarowało, że brakuje im wyjść do instytucji kultury.

Najwięcej osób po zniesieniu ograniczeń najchętniej wybrałoby się do kina. To, jak wynika z sondażu, 38 procent.

Gramy, od razu gramy! - mówi w RMF FM Krzysztof Głuchowski, dyrektor Teatru Słowackiego w Krakowie.

Cieszymy się. Nie spodziewaliśmy się, że to będzie aż 50 proc. widowni. Jesteśmy wdzięczni, że nie 20 proc. albo 10 proc. Wtedy nie byłoby to żadne otwarcie - dodaje szef krakowskiej sceny. Teatry zaczęły dopasowywanie repertuaru. Podobnie filharmonie i opery. A także kina, które proszą widzów o chwilę cierpliwości. Na ekranach na pewno pojawią się nowe tytuły. Z hitami będzie trudniej, bo te kinowe premiery przesunięte są na lato i jesień.



Oscarowa shortlista

Listę 15 tytułów na tzw. krótkiej liście oscarowej poznamy 9 lutego. To dotyczy nominacji dla najlepszego film międzynarodowego.

Polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy jest "Śniegu już nigdy nie będzie" Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta. Światowa premiera filmu odbyła się we wrześniu 2020 roku, na festiwalu w Wenecji. Potem znalazł się również w Konkursie Głównym festiwalu filmowego w Gdyni. To opowieść o mieszkającym w Polsce Ukraińcu, który - pracując jako masażysta - odwiedza mieszkańców podwarszawskich miejscowości.

Tegoroczny sezon oscarowy jest inny od poprzednich. Jest wiele zmian w regulaminie. Dopuszczono m.in możliwość premiery jedynie na streamingach. Wszystkie nominacje do Oscarów poznamy 15 marca. Na 25 kwietnia zaplanowano galę rozdania nagród.