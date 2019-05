"Dzień czekolady" w kinach. "8 Kobiet" w teatrze. Nowa Grochola w księgarniach. Sprawdź, jak zapowiada się nowy tydzień w kulturze!

"Dzień czekolady" w kinach

"Dzień czekolady" to film dla młodych widzów z Dawidem Ogrodnikiem, Tomaszem Kotem i Magdaleną Cielecką. Do polskich kin wejdzie 31 maja. To ekranizacja nagrodzonej w Konkursie im. Astrid Lindgren książki Anny Onichimowskiej.

"Dzień czekolady" przenosi widzów do magicznego świata fantazji Moniki i Dawida - dwojga dzieci, które zmagając się z trudnościami uciekają do krainy wyobraźni. Odkryją świat, w którym żyją zjadacze poniedziałków, wtorków i kolejnych dni tygodnia.

Na planie "Dnia czekolady" reżyserowi Jackowi Piotrowi Bławutowi udało się zgromadzić świetną obsadę. A w rolach dziecięcych bohaterów wystąpili Leo Stubbs i Julia Odzimek.

"8 Kobiet" na scenie

Spektakl "8 Kobiet" Roberta Thomasa w reżyserii Adama Sajnuka to nowość na afiszu stołecznego Och-Teatru. Opowieść kojarzona jest głównie z filmem François Ozona.

Odcięty od świata dom na pustkowiu. Osiem kobiet - matka, żona, szwagierka, siostra, dwie córki, pokojówka i kucharka - podejrzanych jest o zabójstwo pana domu. Każda miała motyw, by zabić, każda ma alibi. Kobiety, próbując rozwiązać zagadkę tajemniczej śmierci, zaczynają prowadzić pełną zaskakujących zwrotów akcji, błyskotliwych ripost i kąśliwych uwag grę.

W przedstawieniu wystąpią Paulina Chruściel, Izabela Dąbrowska, Zofia Domalik, Katarzyna Gniewkowska, Emilia Krakowska, Maria Seweryn, Anna Smołowik i Weronika Warchoł.

Premiera: 30 maja na Dużej Scenie.

Grochola napisała pierwszy kryminał

29 maja ukaże się książka "Zranić marionetkę". Katarzyna Grochola, autorka literatury kobiecej, której książki opierają się na historiach o namiętnej miłości, zakochaniu i poszukiwaniu szczęścia, po raz pierwszy w swej karierze zostaje autorką kryminału.

Warszawa, tu i teraz. W luksusowym apartamencie odnalezione zostaje ciało znanego biznesmena. Po oględzinach miejsca zdarzenia policja ogłasza, iż było to samobójstwo. Gdy jednak wkrótce dochodzi do kolejnych tajemniczych zgonów, śledczy muszą wziąć pod uwagę, że za wszystkim może stać morderca. Sprawę prowadzi Natan - doświadczony policjant, jeden z ostatnich mężczyzn z zasadami - i przydzielona mu przez policyjną "górę" młoda antropolożka Weronika, pisząca pracę doktorską na temat samobójstw. Obydwoje zmagają się z demonami przeszłości, a nowe śledztwo zaprowadzi ich w rejony, których nawet nie byliby w stanie sobie wyobrazić...