W wieku 92 lat zmarł znany hollywoodzki aktor Barry Newman. Do historii kina przeszedł m.in. filmem "Znikający punkt", w którym zagrał weterana wojny wietnamskiej o nazwisku Kowalski.

Barry Newman, kadr z filmu "Znikający punkt" (fot. Twitter/@TheDylanRabbit) /

"Znikający punkt" ("Vanishing Point") był jednym z kultowych obrazów amerykańskiego kina początku lat 70. XX wieku.

Jak pisze we wspomnieniu o Barrym Newmanie "The Hollywood Reporter", urodzony w 1930 r. w Bostonie aktor, po roli w wystawionej na Broadwayu sztuce "Prawnik" ("The Lawyer") "był gotowy na zmianę tempa" w swojej aktorskiej karierze. Właśnie wtedy, w 1971 r. zagrał w filmie "Znikający punkt" rolę kierowcy, którego zadaniem było przetransportowanie samochodu z Denver do San Francisco.

W pełnym akcji filmie w reżyserii Richarda C. Sarafiana Newman - jako weteran z Wietnamu o nazwisku Kowalski - pędził białym dodgem challengerem drogami Zachodu, ścigany przez stróżów prawa.