Warto nadmienić, że finał odbył się bez udziału Holandii. Jej reprezentant Joost Klein, typowany na jednego z faworytów, został zdyskwalifikowany. Zgodnie z oświadczeniem holenderskiego nadawcy AVROTROS, powodem dyskwalifikacji był incydent, do którego doszło po czwartkowym półfinale.

Wbrew jasnym ustaleniom, Joost był filmowany, kiedy schodził ze sceny i musiał śpieszyć się do greenroomu. W tamtym momencie Joost wielokrotnie dał do zrozumienia, że nie chce, żeby go filmowano. To nie zostało uszanowane i sprawiło, że Joost zaczął grozić w stronę kamery. Joost nie dotknął operatorki kamery. Incydent został zgłoszony, po czym EBU i policja wszczęły dochodzenie - wyjaśnił holenderski nadawca. Jego decyzją Holandia nie podała publicznie w połączeniu na żywo wyników głosowania jurorów. W imieniu Holandii wyniki tego głosowania przekazał Martin Osterdahl, odpowiedzialny za organizację konkursu.

Finał uświetnił występ dwukrotnej laureatki Loreen. Jednak prawdziwą niespodzianką było symboliczne nawiązanie do historycznego występu zespołu ABBA, który 50 lat temu z piosenką "Waterloo" wywalczył dla Szwecji zwycięstwo. W trakcie finału Eurowizji niespodziewanie publika przeniosła się do Londynu, by oczom publiczności ukazały się awatary występujące w londyńskim show "ABBA Voyage".

Postaci legendarnego zespołu przypomniały swój historyczny występ z 1974 roku, a do występu już na scenie w Malmö Arena dołączyły: Carola, która w 1991 roku wywalczyła zwysięstwo dla Szwecji, Charlotte Perrelli, która laur dla tego kraju zdobyła w 1999 roku oraz reprezentująca w 2014 roku Austrię Conchita Wurst.