Odbierając statuetkę wokalistka, aktorka, autorka muzyki, producentka, reżyserka i biznesmenka wyraziła wdzięczność strażakom. Podkreśliła także, że czuje się "bardzo spełniona i bardzo zaszczycona", a "minęło wiele lat" zanim wygrała w tej kategorii.

Artystka w tym roku dostała 11 nominacji do nagród Grammy. Łącznie uzbierała ich w swojej karierze 99.

Kendrick Lamar: Nic nie jest potężniejsze niż rap

Dwie z prestiżowych statuetek przypadły Kendrickowi Lamarowi. Znany jako jedna z największych i najbardziej wpływowych hiphopowych gwiazd miał dotychczas 17 nagród Grammy, a także nagrodę Pulitzera. Podczas niedzielnej gali wzbogacił swoją kolekcję o wyróżnienie za nagranie roku oraz piosenkę roku. Obydwie nagrody za utwór "Not Like Us", które zadedykował miastu Los Angeles.

Nagrodę za piosenkę roku wręczyła mu Diana Ross.

O to właśnie chodzi, człowieku, bo koniec końców nic nie jest potężniejsze niż rap. Nie obchodzi mnie, co to jest. Jesteśmy kulturą. Ona zawsze tu zostanie i będzie żyła wiecznie - oświadczył Lamar w trakcie gali.

Chappell Roan: Powiedziałam sobie, że jeśli wygram...

Jedno z czterech najważniejszych wyróżnień, dla najlepszego nowego artysty/artystki, trafiło do Chappell Roan. Jest to pseudonim sceniczny piosenkarki i autorki tekstów Kayleigh Rose Amstutz.

Dziękując za statuetkę wystąpiła ona z nietypowym wezwaniem: "Powiedziałam sobie, że jeśli kiedykolwiek wygram Grammy i będę mogła stanąć przed najbardziej wpływowymi ludźmi w branży muzycznej, zażądam, aby wytwórnie zarabiające miliony dolarów na artystach oferowały godziwe wynagrodzenie i opiekę zdrowotną, zwłaszcza początkującym artystom".

Konkurentami Roan było ośmioro innych wokalistów. Wszyscy pojawili się na estradzie lub prezentowali na wcześniej przygotowanych nagraniach. Przykuwali uwagę nie tylko talentem, ale też wyszukanymi strojami, tatuażami, czy wręcz ekwilibrystycznymi popisami.

Nagrody w 90 kategoriach

Akademia Sztuki i Techniki Rejestracji przyznała nagrody w ponad 90 kategoriach. Za najlepszy popowy album wokalny "Short N’Sweet" uhonorowano Sabrinę Carpenter. Shakira zdobyła statuetkę za najlepszy latynoski album popowy "Las Mujeres Ya No Lloran". Dan Nigro został nagrodzony tytułem Producenta Roku za pracę nad albumami Olivii Rodrigo oraz Roan.

Uczestnicy gali złożyli hołd zmarłemu 3 listopada Quincy Jonesowi i innym artystom. Legendarny muzyk miał 91 lat. Producent, aranżer, trębacz, kompozytor muzyki filmowej i telewizyjnej oraz filantrop był zdobywcą 28 nagród Gramy. Wspominał go m.in. Stevie Wonder.

Lady Gaga i Bruno Mars wyszli na scenę i złożyli hołd Los Angeles oraz osobom dotkniętym niedawnymi pożarami. Gromadzono także środki m.in. na pomoc muzykom, którzy ucierpieli w pożarach szalejących ostatnio w Kalifornii. Apelował o to wielokrotnie podczas niedzielnej gali w Arenie Crypto.com jej gospodarz, komik Trevor Noah.