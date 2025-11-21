Już w piątek, 21 listopada 2025 roku, na antenie TVP Historia widzowie będą mogli obejrzeć ekranizację jednej z najsłynniejszych amerykańskich powieści XX wieku – „Wielkiego Gatsby’ego” z 1974 roku. Film zachwyca nie tylko gwiazdorską obsadą, ale także niezwykłą scenografią i kostiumami, które przenoszą widzów w czasy szalonych lat 20. XX wieku.

Mia Farrow i Robert Redford / PAP/Photoshot

"Wielki Gatsby" z 1974 roku to ekranizacja powieści Francisa Scotta Fitzgeralda z Robertem Redfordem i Mią Farrow w rolach głównych.

Film zdobył dwa Oscary: za kostiumy i muzykę, a jego scenografia doskonale oddaje klimat Ameryki lat 20.

Emisja filmu odbędzie się w piątek, 21 listopada 2025 o godzinie 21:00 na antenie TVP Historia.

Ekranizacja kultowej powieści

"Wielki Gatsby" z 1974 roku to filmowa adaptacja słynnej powieści autorstwa Francisa Scotta Fitzgeralda, która od dekad uznawana jest za jedno z najważniejszych dzieł literatury amerykańskiej. Za scenariusz odpowiadał Francis Ford Coppola, a reżyserią zajął się Jack Clayton. Produkcja zachwyca nie tylko wiernym oddaniem fabuły książki, ale także niezwykłą dbałością o detale historyczne i artystyczne.

Gwiazdorska obsada i nagrodzona realizacja

W głównych rolach wystąpili Robert Redford jako Jay Gatsby oraz Mia Farrow jako Daisy Buchanan. Towarzyszą im Bruce Dern w roli Toma Buchanana oraz Sam Waterston jako Nick Carraway - narrator i obserwator wydarzeń. Aktorzy stworzyli niezapomniane kreacje, które do dziś uznawane są za jedne z najlepszych w ich karierach. Film został doceniony przez Akademię Filmową, zdobywając dwa Oscary: za najlepsze kostiumy oraz muzykę. Szczególne uznanie zyskała także scenografia, która przenosi widza w świat amerykańskiej elity lat 20. XX wieku.

Fabuła pełna emocji i tajemnic

Akcja filmu rozgrywa się w Nowym Jorku w czasach prohibicji, kiedy to bogactwo, przepych i skandale były na porządku dziennym. Tytułowy bohater, Jay Gatsby, to były żołnierz, który dorobił się fortuny na podejrzanych interesach. Jego życie zdominowane jest przez niespełnioną miłość do Daisy, która poślubiła bogatego Toma Buchanana. Po latach Gatsby i Daisy spotykają się ponownie, a ich relacja staje się przyczyną wielu dramatycznych wydarzeń. Całą historię obserwuje młody Nick Carraway, zafascynowany zarówno osobą Gatsby’ego, jak i światem, do którego ten należy.

Klimat Ameryki lat 20. - kostiumy i scenografia

Jednym z największych atutów filmu są kostiumy i scenografia, które wiernie oddają klimat epoki. Stroje bohaterów, eleganckie przyjęcia, luksusowe rezydencje i jazzowe rytmy sprawiają, że widzowie mogą poczuć się jak uczestnicy wydarzeń sprzed stu lat. Dzięki temu "Wielki Gatsby" to nie tylko opowieść o miłości i ambicji, ale także fascynująca podróż do czasów, które na zawsze odmieniły oblicze Ameryki.

Kiedy obejrzeć "Wielkiego Gatsby’ego"?

Miłośnicy klasycznego kina będą mieli okazję zobaczyć "Wielkiego Gatsby’ego" z 1974 roku już w piątek, 21 listopada 2025 o godzinie 21:00 na antenie TVP Historia. To wyjątkowa okazja, by przypomnieć sobie jedną z najpiękniejszych i najbardziej poruszających historii filmowych, która niezmiennie zachwyca kolejne pokolenia widzów.