Holenderski dramat wojenny "Zapomniana Bitwa" (oryg. "De Slag om de Schelde") z 2020 roku zdobył serca widzów i krytyków na całym świecie. Film, który obecnie można oglądać na Netflix, może pochwalić się perfekcyjną oceną 100 procent na Rotten Tomatoes i uznaniem za realistyczne ukazanie jednej z mniej znanych, lecz kluczowych bitew II wojny światowej.

Epicki dramat wojenny z perfekcyjną oceną

"Zapomniana Bitwa" to film, który w zdobył ogromną popularność wśród widzów na całym świecie. Produkcja w reżyserii Matthijsa van Heijningena Jr. przenosi widzów do roku 1944, na tereny objęte Bitwą o Skaldę. To właśnie tam splatają się losy trzech głównych bohaterów: holenderskiego żołnierza walczącego po stronie Osi (w tej roli Gijs Blom), brytyjskiego pilota szybowcowego (Jamie Flatters) oraz członkini holenderskiego ruchu oporu (Susan Radder). W filmie występują również Tom Felton, Jan Bijvoet, Coen Bril i Theo Barklem-Biggs, tworząc silną i przekonującą obsadę.



Historia oparta na faktach

Fabuła filmu opiera się na autentycznych wydarzeniach z końcowego okresu II wojny światowej. Bitwa o Skaldę była jednym z kluczowych starć, które umożliwiły aliantom dalszy marsz na zachód Europy. Twórcy filmu postawili na ukazanie dramatycznych wyborów, przed którymi stają bohaterowie, a także na realistyczne oddanie atmosfery wojennej grozy i napięcia. Każda z postaci musi zmierzyć się z własnymi dylematami moralnymi, a ich decyzje wpływają nie tylko na ich losy, ale także na przyszłość innych.



Imponująca realizacja i znakomite recenzje

Film został zrealizowany z budżetem około 14 milionów euro, co czyni go drugą najdroższą produkcją w historii holenderskiej kinematografii, zaraz po "Czarnej księdze" z 2006 roku. Mimo stosunkowo niewielkiego budżetu "Zapomniana Bitwa" zachwyca efektownymi scenami batalistycznymi, dopracowaną oprawą wizualną i muzyczną oraz dbałością o szczegóły historyczne. Zarówno krytycy, jak i widzowie podkreślają, że film jest nie tylko widowiskowy, ale także poruszający i skłaniający do refleksji.

Recenzenci zgodnie chwalą film za autentyczność i emocjonalną głębię. Jeden z nich napisał: To film, który zadowoli zarówno miłośników historii, jak i fanów dobrze skonstruowanych, osobistych opowieści. Inny dodaje: Jeśli brakowało wam spektakularnego, ale nieskomplikowanego epickiego filmu wojennego, to właśnie go znaleźliście. Widzowie również nie szczędzą pochwał, podkreślając znakomitą grę aktorską, realistyczne sceny walk oraz inteligentny scenariusz.



Wysoka pozycja w rankingu Netflix

"Zapomniana Bitwa" po znalazła się także wśród dziesięciu najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych filmów na platformie Netflix. Produkcja zdobyła uznanie nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach, przyciągając uwagę zarówno miłośników kina wojennego, jak i osób zainteresowanych mniej znanymi epizodami II wojny światowej.



Film "Zapomniana Bitwa" to propozycja dla każdego, kto ceni sobie kino historyczne na najwyższym poziomie. To nie tylko widowiskowa opowieść o wojnie, ale również poruszająca historia o wyborach, odwadze i poświęceniu. Produkcja dostępna jest obecnie na Netflix i z pewnością pozostawi trwałe wrażenie na wszystkich widzach.