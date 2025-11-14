Holenderski dramat wojenny "Zapomniana Bitwa" (oryg. "De Slag om de Schelde") z 2020 roku zdobył serca widzów i krytyków na całym świecie. Film, który obecnie można oglądać na Netflix, może pochwalić się perfekcyjną oceną 100 procent na Rotten Tomatoes i uznaniem za realistyczne ukazanie jednej z mniej znanych, lecz kluczowych bitew II wojny światowej.
- "Zapomniana Bitwa" to holenderski film wojenny z 2020 roku, dostępny na Netflix, z oceną 100 proc. na Rotten Tomatoes.
- Produkcja przedstawia losy trzech bohaterów podczas Bitwy o Skaldę w 1944 roku.
- Film wyróżnia się realistyczną narracją, znakomitą grą aktorską oraz wysoką jakością realizacji.
"Zapomniana Bitwa" to film, który w zdobył ogromną popularność wśród widzów na całym świecie. Produkcja w reżyserii Matthijsa van Heijningena Jr. przenosi widzów do roku 1944, na tereny objęte Bitwą o Skaldę. To właśnie tam splatają się losy trzech głównych bohaterów: holenderskiego żołnierza walczącego po stronie Osi (w tej roli Gijs Blom), brytyjskiego pilota szybowcowego (Jamie Flatters) oraz członkini holenderskiego ruchu oporu (Susan Radder). W filmie występują również Tom Felton, Jan Bijvoet, Coen Bril i Theo Barklem-Biggs, tworząc silną i przekonującą obsadę.
Fabuła filmu opiera się na autentycznych wydarzeniach z końcowego okresu II wojny światowej. Bitwa o Skaldę była jednym z kluczowych starć, które umożliwiły aliantom dalszy marsz na zachód Europy. Twórcy filmu postawili na ukazanie dramatycznych wyborów, przed którymi stają bohaterowie, a także na realistyczne oddanie atmosfery wojennej grozy i napięcia. Każda z postaci musi zmierzyć się z własnymi dylematami moralnymi, a ich decyzje wpływają nie tylko na ich losy, ale także na przyszłość innych.
Film został zrealizowany z budżetem około 14 milionów euro, co czyni go drugą najdroższą produkcją w historii holenderskiej kinematografii, zaraz po "Czarnej księdze" z 2006 roku. Mimo stosunkowo niewielkiego budżetu "Zapomniana Bitwa" zachwyca efektownymi scenami batalistycznymi, dopracowaną oprawą wizualną i muzyczną oraz dbałością o szczegóły historyczne. Zarówno krytycy, jak i widzowie podkreślają, że film jest nie tylko widowiskowy, ale także poruszający i skłaniający do refleksji.
Recenzenci zgodnie chwalą film za autentyczność i emocjonalną głębię. Jeden z nich napisał: To film, który zadowoli zarówno miłośników historii, jak i fanów dobrze skonstruowanych, osobistych opowieści. Inny dodaje: Jeśli brakowało wam spektakularnego, ale nieskomplikowanego epickiego filmu wojennego, to właśnie go znaleźliście. Widzowie również nie szczędzą pochwał, podkreślając znakomitą grę aktorską, realistyczne sceny walk oraz inteligentny scenariusz.
"Zapomniana Bitwa" po znalazła się także wśród dziesięciu najchętniej oglądanych nieanglojęzycznych filmów na platformie Netflix. Produkcja zdobyła uznanie nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach, przyciągając uwagę zarówno miłośników kina wojennego, jak i osób zainteresowanych mniej znanymi epizodami II wojny światowej.
Film "Zapomniana Bitwa" to propozycja dla każdego, kto ceni sobie kino historyczne na najwyższym poziomie. To nie tylko widowiskowa opowieść o wojnie, ale również poruszająca historia o wyborach, odwadze i poświęceniu. Produkcja dostępna jest obecnie na Netflix i z pewnością pozostawi trwałe wrażenie na wszystkich widzach.