"Chłopcy z ferajny" to film, który od niemal 40 lat nie traci na popularności i uznawany jest za jedno z największych osiągnięć kina gangsterskiego. Obraz Martina Scorsese, z wybitnymi rolami Roberta De Niro, Raya Liotty i Joe Pesciego, do dziś zachwyca widzów na całym świecie. W Polsce film można obejrzeć na platformie Prime Video.

"Goodfellas" – film gangsterski, który zmienił historię kina / PAP/Photoshot

"Chłopcy z ferajny" (oryg. "Goodfellas") to kultowy film gangsterski w reżyserii Martina Scorsese, uznawany za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii kina.

Produkcja zdobyła liczne nagrody, w tym Oscara i pięć nagród BAFTA, oraz zachwyca zarówno krytyków, jak i widzów.

W Polsce film dostępny jest na Prime Video.

Fenomen filmu "Chłopcy z ferajny"

Gangsterskie historie od zawsze fascynowały widzów, jednak niewiele filmów zdobyło tak ogromne uznanie jak "Chłopcy z ferajny". Obraz ten, wyreżyserowany przez Martina Scorsese, miał swoją premierę podczas 47. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji w 1990 roku, gdzie reżyser został nagrodzony Srebrnym Lwem za najlepszą reżyserię. Od tego czasu film nieprzerwanie inspiruje kolejne pokolenia miłośników kina.

Niezwykła historia Henry’ego Hilla

"Chłopcy z ferajny" to ekranizacja książki Nicholasa Pileggiego "Wiseguy", opowiadającej prawdziwą historię Henry’ego Hilla - młodego chłopaka o irlandzko-włoskich korzeniach, dorastającego w Nowym Jorku lat 50. XX wieku. Henry, zafascynowany światem przestępczym, szybko pnie się po szczeblach mafijnej kariery, by ostatecznie zostać świadkiem koronnym i trafić do programu ochrony świadków FBI po złożeniu zeznań przeciwko swoim dawnym wspólnikom.

Film w mistrzowski sposób ukazuje nie tylko blaski, ale i cienie życia w mafii - od poczucia przynależności i bogactwa, po strach, zdradę i upadek. Dynamiczna narracja, szybkie tempo oraz wyjątkowa dbałość o szczegóły sprawiają, że widz nie może oderwać wzroku od ekranu.



Gwiazdorska obsada i niezapomniane kreacje aktorskie

W "Chłopcach z ferajny" wystąpiła plejada gwiazd światowego kina. Ray Liotta wcielił się w postać Henry’ego Hilla, Robert De Niro zagrał Jimmy’ego Conwaya, a Joe Pesci - Tommy’ego DeVito. To właśnie Pesci otrzymał Oscara za najlepszą rolę drugoplanową, a jego kreacja do dziś uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych w historii kina gangsterskiego. W filmie wystąpili także Lorraine Bracco oraz Paul Sorvino, tworząc niezapomniane portrety ludzi uwikłanych w świat przestępczy.

Wideo youtube

Sukcesy i uznanie krytyków

Film "Chłopcy z ferajny" zdobył sześć nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film i reżyserię, a także pięć nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA), w tym za najlepszy film i reżyserię. Produkcja została również uznana przez liczne stowarzyszenia krytyków za najlepszy film roku. Na portalu Rotten Tomatoes film może pochwalić się imponującą oceną 93 procent od krytyków.

Opinie widzów i niekończące się dyskusje

Widzowie nie szczędzą filmowi pochwał, określając go mianem "niezapomnianego arcydzieła" i "mistrzowskiego portretu świata mafii". Wielu podkreśla wyjątkowe tempo narracji, doskonałą ścieżkę dźwiękową oraz niezrównane aktorstwo. W internetowych dyskusjach, takich jak popularny wątek "Chłopcy z ferajny czy Ojciec chrzestny", nie brakuje głosów, że to właśnie film Scorsese jest najlepszym filmem gangsterskim wszech czasów.

Dostępność filmu w Polsce

Dla polskich widzów film "Chłopcy z ferajny" jest obecnie dostępny na platformie Prime Video, co pozwala na nowo odkryć to niezwykłe dzieło lub obejrzeć je po raz pierwszy.