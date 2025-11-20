"Chłopcy z ferajny" to film, który od niemal 40 lat nie traci na popularności i uznawany jest za jedno z największych osiągnięć kina gangsterskiego. Obraz Martina Scorsese, z wybitnymi rolami Roberta De Niro, Raya Liotty i Joe Pesciego, do dziś zachwyca widzów na całym świecie. W Polsce film można obejrzeć na platformie Prime Video.
- "Chłopcy z ferajny" (oryg. "Goodfellas") to kultowy film gangsterski w reżyserii Martina Scorsese, uznawany za jedno z najwybitniejszych dzieł w historii kina.
- Produkcja zdobyła liczne nagrody, w tym Oscara i pięć nagród BAFTA, oraz zachwyca zarówno krytyków, jak i widzów.
- W Polsce film dostępny jest na Prime Video.
Gangsterskie historie od zawsze fascynowały widzów, jednak niewiele filmów zdobyło tak ogromne uznanie jak "Chłopcy z ferajny". Obraz ten, wyreżyserowany przez Martina Scorsese, miał swoją premierę podczas 47. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji w 1990 roku, gdzie reżyser został nagrodzony Srebrnym Lwem za najlepszą reżyserię. Od tego czasu film nieprzerwanie inspiruje kolejne pokolenia miłośników kina.
"Chłopcy z ferajny" to ekranizacja książki Nicholasa Pileggiego "Wiseguy", opowiadającej prawdziwą historię Henry’ego Hilla - młodego chłopaka o irlandzko-włoskich korzeniach, dorastającego w Nowym Jorku lat 50. XX wieku. Henry, zafascynowany światem przestępczym, szybko pnie się po szczeblach mafijnej kariery, by ostatecznie zostać świadkiem koronnym i trafić do programu ochrony świadków FBI po złożeniu zeznań przeciwko swoim dawnym wspólnikom.
Film w mistrzowski sposób ukazuje nie tylko blaski, ale i cienie życia w mafii - od poczucia przynależności i bogactwa, po strach, zdradę i upadek. Dynamiczna narracja, szybkie tempo oraz wyjątkowa dbałość o szczegóły sprawiają, że widz nie może oderwać wzroku od ekranu.
W "Chłopcach z ferajny" wystąpiła plejada gwiazd światowego kina. Ray Liotta wcielił się w postać Henry’ego Hilla, Robert De Niro zagrał Jimmy’ego Conwaya, a Joe Pesci - Tommy’ego DeVito. To właśnie Pesci otrzymał Oscara za najlepszą rolę drugoplanową, a jego kreacja do dziś uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych w historii kina gangsterskiego. W filmie wystąpili także Lorraine Bracco oraz Paul Sorvino, tworząc niezapomniane portrety ludzi uwikłanych w świat przestępczy.
Film "Chłopcy z ferajny" zdobył sześć nominacji do Oscara, w tym za najlepszy film i reżyserię, a także pięć nagród Brytyjskiej Akademii Filmowej (BAFTA), w tym za najlepszy film i reżyserię. Produkcja została również uznana przez liczne stowarzyszenia krytyków za najlepszy film roku. Na portalu Rotten Tomatoes film może pochwalić się imponującą oceną 93 procent od krytyków.
Widzowie nie szczędzą filmowi pochwał, określając go mianem "niezapomnianego arcydzieła" i "mistrzowskiego portretu świata mafii". Wielu podkreśla wyjątkowe tempo narracji, doskonałą ścieżkę dźwiękową oraz niezrównane aktorstwo. W internetowych dyskusjach, takich jak popularny wątek "Chłopcy z ferajny czy Ojciec chrzestny", nie brakuje głosów, że to właśnie film Scorsese jest najlepszym filmem gangsterskim wszech czasów.
Dla polskich widzów film "Chłopcy z ferajny" jest obecnie dostępny na platformie Prime Video, co pozwala na nowo odkryć to niezwykłe dzieło lub obejrzeć je po raz pierwszy.