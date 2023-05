Tina Turner była ”Simply the Best”. Podniosła się z popiołów i została wielką gwiazdą. Jej życie przepełnione było przemocą, jakiej doświadczyła ze strony męża, osobistymi tragediami i chorobami, z jakimi się zmagała. Piosenkarka zmarła w wieku 83 lat w Szwajcarii.

Tina Turner zmarła w wieku 83 lat / Sebastiao Moreira / PAP/EPA

Anne May Bullock z Tennessee została jedną z największych na świecie artystek, sprzedała ponad 100 albumów, żaden inny solowy artysta nie sprzedał więcej biletów na swoje koncerty niż ona. Tina Turner, królowa rock and rolla, była nominowana do 25 nagród Grammy - zdobyła osiem z nich. Ale nie zawsze było jej łatwo.

Tina Turner - życie w Ikem Turnerem

Bez Ike’a nie byłoby Tiny, bez Tiny nie byłoby Ike’a. Spotkali się w Saint Louis, gdzie przeprowadziła się z matką, która następnie porzuciła ją z siostrami u babci. Wtedy wciąż nazywała się Anne May.

W dzieciństwie i młodości miała ciężko. Dorastała w ubóstwie, m.in. zbierając bawełnę, a pierwsze muzyczne kroki stawiała w kościelnym chórze.

Najpierw bił ojciec, potem mąż. Zaczęła śpiewać ze starszym o 8 lat Ikem i jego zespołem. W 1960 roku, kiedy miała 21 lat, wskoczyła na miejsce chorej wokalistki i wraz z piosenką "A fool in love" rozpoczęła się jej podróż na szczyt. Piosenka stała się hitem w USA i wtedy narodziła się Tina Turner. Zespół zmienił nazwę na The Ike & Tina Turner Revue. Dwa lat później się pobrali, a Ike miał stać się jej największym nieszczęściem.

W latach 60. i 70. nagrali wiele hitów, takich jak "Honky Tonk Women", "Come together" i "River Deep, Mountain high" - wszystkich producentem był Phil Spector, legendarny producent muzyczny, który w późniejszym życiu został skazany za zabójstwo.

Prywatne życie z Ikem nie było usłane różami. Tina Turner sama opowiadała o tym, jak mąż latami stosował wobec niej przemoc. Do końca życia cierpiała na zespół stresu pourazowego.

Miałam życie przepełnione przemocą. Nie można inaczej opowiedzieć tej historii. Taka była rzeczywistość - wspominała w dokumencie "Tina" w 2021 roku.

Ike zaprzeczał, by znęcał się na żoną. Przyznał jednak, że od czasu do czasu zdarzyło mu się ją uderzyć.

Dziś Ike i ich wspólny syn Ronnie nie żyją. Ronnie zmarł przed rokiem na raka. Jej starszy syn Craig, którego miała z saksofonistą Rauymondem Hillem, odebrał sobie życie w 2018 roku w wieku 59 lat.

W połowie lat 70. małżeństwo z Ikem zaczęło się rozpadać. Uzależniony od narkotyków stawał się coraz bardziej nieobliczalny i brutalny. W końcu w 1976 roku Tina Turner opuściła męża, dwa lata później się z nim rozwiodła.

Tina Turner - najjaśniejsza z gwiazd

Tina Turner - królowa rock and rolla w towarzystwie ochroniarzy / WALTER BIERI / PAP/EPA

Mimo że została bez grosza, zrobiła sobie operację nosa, wielokrotnie złamanego przez męża. Używał mojego nosa jako worek treningowy. Wiele razy kiedy śpiewałam na scenie, czułam, jak krew cieknie mi ze strupów - pisała w swojej autobiografii "My love story".

Zaczęła ciężko pracować, żeby przeżyć. Wiele koncertowała, by móc opłacić rachunki. Do czasu aż nagrała "Let’s stay together" - piosenki, która stała się hitem w Europie.

Osiem lat po rozstaniu z Ikem Tina Turner powróciła na scenę jako gwiazda. Bez niego mogła zostać wielką artystką, co najwyraźniej było jej przeznaczone. Gigantyczny sukces zagwarantował jej singiel "What’s love got to do with it", który do dziś często grany jest przez wszystkie stacje radiowe na świecie. Album "Privat Dancer" sprzedał się w ponad 14 milionach egzemplarzy.

W drugiej połowie lat 80. nagrywała hit po hicie, jeden większy od drugiego.

Zagrała też w filmie "Mad Max pod Kopułą Gromu" u boku Mela Gibsona, a piosenka z tego filmu "We don’t need another hero" stała się światowym przebojem.

W 1985 roku wystąpiła z Mickiem Jaggerem na Live Aid - zaśpiewali razem "It’s only Rock’n Roll" i nawet to nagranie przeszło do historii.

Inny znany jej duet to "It’s only love", który zaśpiewała z Bryanem Adamsem.

W 1986 roku wyruszyła na turnee. Pobiła rekord występując w Rio de Janeiro przed 184-tysięczną publicznością.

Trzy lata późnej wyszedł jej album "Foreign Affair" z taki hitami jak "The Best", "I don’t wanna loose you", Steamy Windows" i "Be tender with me baby". Podczas kolejnej trasy podczas 121 występów scenicznych podziwiały ją 4 milion fanów.

Na ostatnie tournée wyruszyła w 2009 roku, kiedy świętowała swoje 50. urodziny. Tego samego roku po raz ostatni wystąpiła na żywo przed publicznością w Sheffield w Wielkiej Brytanii.

Tina Turner - poza błyskiem fleszy

/ STEFFEN SCHMIDT / PAP/EPA

Ostatnie 10 lat jej życia przepełnione były chorobami i tragediami.

Zachorowała na raka, a 2017 roku wysiadły jej nerki. Konieczna była transplantacja. Przed przeszczepem rozważała poddanie się eutanazji. To dlatego przeprowadziła się do Szwajcarii. Ale lata mijały. Tina Turner przeszła udar, ale przeżyła obu swoich synów.

To nie było dobre życie. Dobro nie równoważyło ze złem - powiedziała o sobie, kiedy miała 81 lat.

W 2013 roku poślubiła wieloletniego partnera, niemieckiego producenta muzycznego Erwina Bacha, z którym była do śmierci.

Zmarła w swoim domu w szwajcarskim Küsnacht.