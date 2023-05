Nie żyje słynna piosenkarka, tancerka i aktorka Tina Turner. "Królowa rock and rolla" zmarła w wieku 83 lat. Informacje o śmierci artystki przekazali jej bliscy.

Tina Turner / Christian Charisius / PAP/EPA

Legendarna piosenkarka zmarła po długiej chorobie w swoim domu w Kusnacht niedaleko Zurychu w Szwajcarii. Od blisko dekady była obywatelką tego kraju.

Jej charakterystyczny, chropawy głos znali wszyscy. Czarowała charyzmą i ogromną energią sceniczną.

Tina Turner. Piosenkarka

Tina Turner wylansowała takie światowe przeboje jak "Simply the Best", "What's Love Got To Do With It", "We Don't Need Another Hero", Private Dancer", "Tonight" czy "GoldenEye".

Wideo youtube

Była najczęściej nagradzaną artystką rock and rollową w historii przemysłu fonograficznego - laureatką 70 nagród muzycznych, w tym aż ośmiu nagród Grammy.

Wideo youtube

Tina Turner (właściwie Anna Mae Bullock) urodziła się 26 listopada 1939 r. w Stanach Zjednoczonych. Karierę rozpoczęła w latach 50. XX wieku, w duecie z mężem, Ike'em Turnerem. Ale jako solistka zdobyła największa popularność. Największe sukcesy odnosiła w latach 80.