"Minecraft: Film" trafi do polskich kin 4 kwietnia. To opowieść o grupie, która znalazła się w grze komputerowej. Wszyscy chcą wydostać się z tej kwadratowej krainy, a pomaga im kultowa postać, czyli Steve. W sieci zadebiutował natomiast rockowy utwór zwiastujący produkcję, "I Feel Alive". Aktor Jack Black nagrał go m.in. z Dave'em Grohlem, muzykiem znanym z Nirvany i Foo Fighters.

/ Rex Features/EAST NEWS / East News Do współpracy nad singlem zwiastującym produkcję w reżyserii Jareda Hessa Black zaprosił multiinstrumentalistę Dave’a Grohla oraz gitarzystę Queens of the Stone Age - Troya Van Leeuwena. Nad całością kompozycji czuwał Mark Ronson i Andrew Wyatt. Wideo youtube Poza karierą aktorską Black realizuje się w zespole rockowym Tenacious D, który założył 30 lat temu. Jest wokalistą, a także gra na gitarze akustycznej. Wideo youtube Film "Minecraft" zapowiadany jest jako komedia przygodowa. To pierwsza kinowa aktorska adaptacja Minecraft - najlepiej sprzedającej się gry wszech czasów. Z codziennymi problemami w niecodziennych okolicznościach zmagają się Garrett "Śmieciarz" Garrison, którego gra Jason Momoa; Henry, w postać którego wciela się Sebastian Hansen; Natalie grana przez Emmę Myers oraz grana przez Danielle Brooks Dawn. / Rex Features/EAST NEWS / East News Nagle tajemniczy portal wciąga ich do Nadziemia, dziwacznej krainy pełnej sześcianów, w której najważniejsza jest wyobraźnia. Żeby wrócić do domu, muszą zapanować nad tym światem i ochronić go przed złymi stworzeniami. Ich nieoczekiwanym towarzyszem stanie się doświadczony graczem Steve. W tę rolę wciela się Jack Black. Opracowanie: Magdalena Olejnik