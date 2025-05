Met Gala odbyła się 5 maja w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Wiele gwiazd zignorowało jedną z najważniejszych zasad wydarzenia - zakaz używania telefonów komórkowych i publikowania treści w mediach społecznościowych. Wprowadziła ją Anna Wintour, redaktor naczelna "Vogue'a" i główna organizatorka gali, by zachować ekskluzywność i prywatność wydarzenia.

Raperka Megan Thee Stallion powróciła na Met Galę po trzyletniej przerwie. Na swoim Instagramie opublikowała serię filmików zarejestrowanych w trakcie wydarzenia, na których widać m.in., jak w towarzystwie raperki Doechii i gwiazdy WNBA Angel Reese zajada się przystawkami i otwarcie przyznaje, że złamała regulamin imprezy.

Na filmikach obok niej pojawili się także inni gwiazdorzy, m.in. projektant mody Michael Kors, a także Ciara i Tessa Thompson.

Megan nie była jedyną osobą, która zignorowała zakaz. Halle Bailey, Questlove i Tyla również udostępnili zdjęcia i filmy z wnętrza muzeum. Chociaż Questlove robił, co mógł, by ukryć telefon przed pracownikami imprezy, w mediach społecznościowych pojawiło się selfie zrobione w toalecie, na którym widoczni są współgospodarze gali Colman Domingo i Lewis Hamilton. Dołączyli do nich również Ellis Ross, Evan Ross, Erivo, Tramell Tillman, Quinta Brunson i Sarah Snook.

Tyla z kolei podzieliła się wspólnym zdjęciem z piosenkarką Shakirą.

Met Gala 2025. Konsekwencje złamania zasad

Chociaż oficjalne konsekwencje łamania zakazu nie są publicznie znane, spekuluje się, że osoby notorycznie ignorujące zasady mogą nie otrzymać zaproszenia na przyszłe edycje gali. Anna Wintour, znana ze swojego tradycjonalizmu, wprowadziła zakaz używania telefonów w 2015 roku, aby zachęcić gości do bezpośrednich rozmów i cieszenia się chwilą.

"Goście muszą przestrzegać zasady zakazu korzystania z telefonu (a zatem również korzystania z mediów społecznościowych) po wejściu do muzeum" - zauważa redakcja "Vogue'a", dodając, że szczegóły corocznej imprezy w dużej mierze trzymane są w tajemnicy. "W programie są koktajle, kolacja... i występ jednego lub dwóch znanych wykonawców. Uczestnicy zawsze mają też chwilę, aby zobaczyć wystawę".

Met Gala 2025. Temat przewodni

Tegoroczna gala odbyła się pod hasłem "Superfine: Tailoring Black Style", a dress code brzmiał "Tailored for You" i miał zachęcić do twórczej interpretacji mody "szytej na miarę". Kuratorzy tegorocznej wystawy Andrew Bolton i Monica L. Miller skupili się na elegancji męskiego krawiectwa w kontekście "czarnego dandyzmu". Styl ten ma odzwierciedlać nie tylko dbałość o ubiór, ale być także aktem oporu i wyrazem emancypacji.

Mimo że złamanie zasad przez niektóre gwiazdy wywołało kontrowersje, dla wielu fanów było rzadką okazją do zobaczenia od kulis jednego z najbardziej ekskluzywnych wydarzeń w świecie mody.

