31,9 mln funtów – taką kwotę, uwzględniając opłaty dla domu aukcyjnego, zapłacił nabywca obrazu z widokiem Wenecji. Jego autorem jest słynny portrecista miasta na lagunie, Giovanni Antonio Canal, zwany Canaletto. Aukcja, na której padła rekordowa kwota za dzieło tego artysty, odbyła się we wtorek w Londynie. Co ciekawe, obraz należał kiedyś do pierwszego premiera Wielkiej Brytanii.

Obraz "Powrót Bucentaura w dniu Wniebowstąpienia" przed aukcją w Christie's / EPA/ANDY RAIN / PAP

Rewelacyjne odkrycie w centrum Gdańska. Rycerski pochówek z XIII w.

Poszedł na ryby, wyłowił z Wisły średniowieczny miecz Całą historię opisał portal BBC. Obraz autorstwa Canaletta zmienił właściciela w trakcie wtorkowej aukcji w domu aukcyjnym Christie’s w Londynie. To nowy rekord za pracę włoskiego artysty, który tworzył w XVIII w. Praca powstała ok. 1732 r. i przez jakiś czas wisiała przy Downing Street 10, w gabinecie pierwszego brytyjskiego premiera Sir Roberta Walpole’a (urzędował w latach 1721-42). Andrew Fletcher z domu aukcyjnego Christie’s przyznał, że to bez wątpienia najświetniejsza praca artysty, jaka pojawiła się na rynku od pokoleń. Ten niezwykły obraz przedstawiający najwspanialszy i najbardziej znany widok Wenecji, namalowany przez najbardziej rozpoznawalnego malarza miasta, pochodzi z najlepszego okresu twórczości Canaletta i jest równie znany ze swojego znakomitego pochodzenia, jak i nienagannego stanu - wskazał ekspert. Ostatni raz dzieło zostało sprzedane w Paryżu w 1993 r. za 7,5 mln funtów. Wcześniej występowało na rynku aukcyjnym wespół z inną pracą Canaletta, przedstawiającą widok na wenecki Canal Grande. Ten obraz został sprzedany w 2005 r. za 18,6 mln funtów, co było wówczas najwyższą ceną zapłaconą za obraz znanego Włocha. Przed wtorkową aukcją oczekiwano, że praca należąca niegdyś do brytyjskiego premiera zostanie sprzedana za około 20 mln funtów. Cena okazała się jednak dużo wyższa. Pamiątka zaślubin z morzem Canaletto urodził się w Wenecji w 1697 r. i stał się ulubieńcem brytyjskich kolekcjonerów sztuki. Jak pisze BBC, nie wiadomo, w jaki sposób Sir Robert Walpole wszedł w posiadanie obrazu, ale uważa się, że w transakcji mógł pomóc jego syn Edward, który spędził trochę czasu w Wenecji. Obraz sprzedany w Londynie nosi tytuł "Powrót Bucentaura w dzień Wniebowstąpienia". Dzień Wniebowstąpienia Pańskiego był kluczową datą w kalendarzu wenecjan aż do upadku republiki w 1797 r. Tego dnia doża Wenecji (wybierana głowa państwa) wypływał swoją galerą o nazwie Bucentaur w kierunku wyspy Lido i dopływając do otwartych wód Adriatyku, wyrzucał w morze pierścień, żeniąc tym samym Wenecję z morzem.