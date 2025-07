Dzięki lipcowej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych miesięczna rata kredytu hipotecznego w wysokości 400 tys. zł zaciągniętego na 20 lat może być niższa nawet o 70 zł - ocenia prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek. W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych.

Jak obniżka stóp procentowych wpłynie na ratę kredytu? / Shutterstock

RPP obniżyła stopę referencyjną o 25 punktów bazowych, do poziomu 5,00 proc.; to już druga obniżka w tym roku - wcześniejsza miała miejsce w maju.

Lipcowa decyzja może przynieść realne oszczędności dla kredytobiorców - np. rata kredytu hipotecznego na 400 tys. zł na 20 lat może spaść o około 70 zł miesięcznie.

Obniżka stóp procentowych może zwiększyć dostępność kredytów i poprawić zdolność kredytową zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek, komentując środowe posiedzenie RPP, przyznał, że lipcowa decyzja była dla wielu ekonomistów zaskoczeniem.

Oczekiwano bowiem, że ewentualna obniżka nastąpi dopiero we wrześniu. Mimo to, jak zaznaczył, aktualna decyzja wpisuje się w przewidywania części analityków, według których do końca roku stopa referencyjna może spaść do 4,75 proc.

Podkreślił również, że dalsze działania RPP będą w dużej mierze uzależnione od sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza od czynników o charakterze proinflacyjnym, związanych z rosnącym napięciem geopolitycznym. Przykładem są trwające konflikty na Bliskim Wschodzie oraz wojna w Ukrainie, które mogą spowolnić tempo dalszych obniżek.

Zdaniem Białka, choć skala obniżki o 25 punktów bazowych nie jest duża, to jej efekt będzie odczuwalny. Przykładowo, w przypadku kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej na 400 tys. zł i 20-letnim okresie spłaty, miesięczna rata może spaść o około 70 zł. W dłuższej perspektywie oznacza to oszczędność rzędu 20 tys. zł dla kredytobiorcy.

Dodał, że zmiana stóp procentowych nie wpłynie na kredyty o stałym oprocentowaniu - skorzystają z niej jedynie nowi klienci decydujący się na finansowanie w najbliższym czasie.

Obniżka stóp procentowych. Co oznacza?

Białek przyznał, że niższe stopy oznaczają co prawda lekki spadek przychodów sektora bankowego, jednak - jak zaznaczył - obniżka o 0,25 pkt proc. to skala umiarkowana. Z drugiej strony poprawia się dostępność kredytu, co może pozytywnie wpłynąć zarówno na gospodarstwa domowe, jak i sektor przedsiębiorstw. Rosnąca zdolność kredytowa może również zachęcić do większej aktywności inwestycyjnej.

Na zakończenie stwierdził, że łączna obniżka stóp o 75 punktów bazowych względem początku roku wyraźnie poprawia warunki kredytowe, co może przełożyć się na wzrost zainteresowania zarówno ze strony konsumentów, jak i przedsiębiorców.