Lady Gaga - piosenkarka, którą oglądaliśmy niedawno w "Narodzinach gwiazdy" - zagra w nowym filmie Ridleya Scotta - podaje "Variety". Obraz przypomni historię słynnej rodziny Gucci.

Lady Gaga z Oscarem za piosenkę "Shallow" / Hahn Lionel/ABACA/Abaca / PAP/Abaca

Film ma opowiedzieć o zabójstwie Maurizia Gucciego, wnuka założyciela marki Gucci. Lady Gaga zagra jego żonę - Patrizię Reggiani. Po 12 latach małżeństwa Gucci odszedł od niej do młodszej kobiety.



Maurizio Gucci w 1995 roku został zastrzelony na schodach prowadzących do jego biura. Za zlecenie i zaplanowanie zbrodni została skazana jego była żona - Patrizia Reggiani. Kobieta wyszła na wolność w 2016 roku.

Jak podaje "Variety", scenariusz filmu powstał na podstawie książki “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed", której autorką jest Sara Gay Forden. Na razie nie ma informacji o innych gwiazdach, które znajdą się w obsadzie ani o planowanej dacie rozpoczęcia zdjęć.