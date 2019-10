Nieoczekiwany wypadek podczas koncertu Lady Gagi w Las Vegas. Gwiazda w trakcie występu zaczęła obejmować fana, który wkroczył na scenę, ale ten stracił równowagę i piosenkarka razem z nim spadła z podwyższenia na publiczność.

Lady Gaga / J. Emilio Flores / PAP/EPA

Lady Gaga w trakcie śpiewania piosenki "Born This "Way" zauważyła na scenie fana, który wbiegł na podwyższenie. Piosenkarka wskoczyła mu na ramiona. Ten jednak stracił równowagę i oboje spadli ze sceny na publiczność.

Pechowej parze szybko udzielono pomocy, a po chwili Gaga powiedziała do mikrofonu, że nic jej się nie stało. Zażartowała tylko: Jedyna rzecz jaka nie jest okej, to to, że potrzebujemy schodów, żeby wrócić na scenę.

Powiedziała też kilka słów do Jacka, który razem z nią spadł ze sceny. Powinniśmy się napić herbaty po tym. To był upadek! Wiesz co zrobiliśmy? Wpadliśmy sobie w ramiona! Jesteśmy jak Jack i Rose z Titanica - powiedziała.

Lady Gaga bez żadnych problemów dokończyła występ.