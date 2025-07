Tymczasowo przywrócone kontrole na granicy

7 lipca Polska przywróciła tymczasowo kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. Funkcjonariusze straży granicznej, wspierani przez policję i żołnierzy WOT, mogą zatrzymać do wyrywkowej kontroli wytypowane pojazdy. Na granicy polsko-niemieckiej kontrole są prowadzone przy wjeździe do naszego kraju w 52 miejscach, a na granicy polsko-litewskiej w 13. Według rządu jest to konieczne, by zredukować niekontrolowany przepływ migrantów.