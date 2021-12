21 grudnia dowiemy się, czy polski kandydat do Oscara, czyli film "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego znajdzie się na krótkiej liście. 22 grudnia z kolei debiut oczekiwanego filmu „Matrix Zmartwychwstania” w kinach. A 24 grudnia do polskich kin trafi nowa komedia romantyczna Woody'ego Allena. Tak zapowiada się przedświąteczny tydzień w kulturze.

Woody Allen na planie swojego filmu / Kino Świat / Materiały prasowe

Krótka Oscarowa lista

We wtorek 21 grudnia poznamy krótką listę tytułów zgłoszonych do 94. Oscarów w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Listę ma opublikować Amerykańska Akademia Filmowa. Dowiemy się, czy znajdzie się na niej polski kandydat do Oscara, czyli "Żeby nie było śladów".

Film Jana P. Matuszyńskiego w lutym 2022 roku wejdzie na ekrany amerykańskich kin. Jego dystrybucją zajmie się Buffalo 8. Obraz powstał w oparciu o wątki zawarte w bestsellerowym, nagrodzonym Literacką Nagrodą NIKE reportażu Cezarego Łazarewicza, "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka". Oscarowe nominacje zostaną ogłoszone 8 lutego 2022 roku, a gala wręczenia statuetek odbędzie się 27 marca w Dolby Theatre w Hollywood.

Wideo youtube

"Matrix Zmartwychwstania"

W środę 22 grudnia do kin wejdzie "Matrix Zmartwychwstania". To długo oczekiwana czwarta odsłona serii filmów, które zrewolucjonizowały swój gatunek.

W nowym obrazie powracają aktorzy z poprzednich części - Keanu Reeves i Carrie-Anne Moss - w rolach słynnych postaci Neo i Trinity. W obsadzie są też m.in Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci i Jada Pinkett Smith.

Lana Wachowski wyreżyserowała film na podstawie scenariusza, który napisała z Davidem Mitchellem i Aleksandrem Hemonem, posiłkując się postaciami stworzonymi przez brand The Wachowskis.

Wideo youtube

Hiszpański romans Allena

Woody Allen wraca do Hiszpanii. W San Sebastian powstał jego najnowszy film. "Hiszpański romans" w polskich kinach pojawi się 24 grudnia.

Mort i Sue to amerykańskie małżeństwo. Są gośćmi festiwalu filmowego w San Sebastian w Hiszpanii. On jest byłym wykładowcą filmoznawstwa, a ona specjalistką od reklamy pracującą dla młodego i obiecującego reżysera Philippe. Mort szybko zauważa, że Sue jest zafascynowana swoim podopiecznym oraz że to zainteresowanie wykracza poza czysto zawodowe ramy. W ich małżeńskiej relacji pojawia się kryzys.

Pewnego dnia Mort trafia na wizytę do pięknej lekarki, która podziela jego zainteresowania i spojrzenie na świat. Nowo poznana kobieta również tkwi w trudnym związku - jej mąż jest malarzem o bardzo porywczym temperamencie. W filmie Allena grają m.in Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gershon, Sergi López, Wallace Shawn oraz laureat dwóch Oscarów Christoph Waltz.