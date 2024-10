Spin-off dla BBC stworzy firma produkcyjna Bad Wolf, znana z serialu "Doktor Who". Scenariusz dziesięcioodcinkowej produkcji napisze Sarah Quintrell. To autorka scenariuszy takich tytułów jak m.in. "Siła" i "Mroczne materie", a także telewizyjnego filmu "Ellen". Nie wiadomo jeszcze, kto zagra w serialu.



Cieszę się, że opowiem historię Mary, tej innej siostry Bennet, zgłębiając jak to jest dorastać, będąc uważaną za dziwną. To prawdziwa przyjemność stworzyć adaptację wspaniałej powieści. Ja też byłam takim wyrzutkiem. Dorastałam, oglądając wspaniałe adaptacje prozy Austen tworzone przez BBC. To spełnienie marzeń nie tylko moich, ale też wszystkich takich Mary na całym świecie - cieszy się Quintrell.