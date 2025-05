Poważne kłopoty Chrisa Browna. Znany muzyk trafił do aresztu. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 2 lat.

36-letni amerykański piosenkarz R&B, był partner Rihanny, został aresztowany w czwartek o 2 w nocy w pięciogwiazdkowym hotelu w Manchesterze. Muzyk przyleciał do Wielkiej Brytanii na trasę koncertową.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 13 lutego 2023 roku, do których doszło w klubie nocnym w Londynie. Chris Brown został aresztowany pod zarzutem spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Chodzi o atak na producenta muzycznego Abe Diawa.

Jak relacjonował, była to "niesprowokowana agresja". Brown miał go zaatakować butelką.

Diaw w pozwie wyjaśniał, że odniósł "poważne obrażenia". Producent miał trafić po wszystkim do szpitala.

"The Sun" twierdzi, że do zatrzymania wokalisty doszło krótko po jego przylocie do Manchesteru.

Chris Brown na przestrzeni lat stał się twórcą wielkich hitów. To m.in. "Run It", "Kiss Kiss" i "Without You".

Piosenkarz w przyszłym miesiącu miał wyruszyć w międzynarodową trasę koncertową.