Jak informuje oficer prasowy częstochowskiej policji podkom. Barbara Poznańska, to przypadkowa osoba ok. godz. 8 natknęła się na dryfujące na wodzie zwłoki. Ciało ok. 55-letnego mężczyzny ze zbiornika wyłowili strażacy.

Nad wodą zgromadziły się policyjne patrole. Mundurowi przeprowadzają oględziny. Obecny jest również prokurator. Na miejsce jedzie lekarz - informuje rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie i dodaje, że teraz najistotniejszą kwestią jest ustalenie tożsamości ofiary oraz przyczyny jej śmierci.

Zwłoki mężczyzny unosiły się na wodzie bardzo blisko brzegu. Jak podają lokalne media, było to zaledwie metr od linii brzegowej.

Zbiornik Michalina jest miejscem rekreacji mieszkańców częstochowskich osiedli. Choć obowiązuje tu zakaz wstępu, to amatorów kąpieli w nim nie brakuje.

Opracowanie: Marcelina Przystał - Skarżyńska

