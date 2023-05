Premierowym przedstawieniem „Kalejdoskop Fredrowski”, na podstawie „Ślubów panieńskich” oraz „Męża i żony”, Młoda Scena Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie będzie świętować Rok Aleksandra Fredry. Premiera spektaklu odbędzie się w środę wieczorem w Galerii Szajny.

Jak przypomniała sekretarz literacka rzeszowskiej "Siemaszki" Marta Fortowska, Młoda Scena Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie rozpoczęła swoją działalność w 2018 roku. Tworzą ją uczniowie szkół średnich i studenci.

Od tego czasu młodzi aktorzy, pod okiem aktorki i reżyserki Barbary Napieraj, wyprodukowali kilka doskonale przyjętych przez rzeszowskich widzów spektakli - zauważyła Fortowska. Ostatnim z nich był "Taka była Joanna d’Arc" na podstawie tekstu Jeana Anouilha pt. "Skowronek" - dodała.

Tym razem młodzi artyści przygotowali, z okazji Roku Aleksandra Fredry, spektakl "Kalejdoskop Fredrowski", na podstawie jego dwóch komedii: "Śluby panieńskie" oraz "Mąż i żona".

Reżyserka przedstawienia Barbara Napieraj zwróciła uwagę, że ogłoszenie 2023 Rokiem Aleksandra Fredry postawiło młodych adeptów sztuki aktorskiej przed pytaniem: co twórczość tego wybitnego komediopisarza może dać dziś współczesnym czytelnikom, zwłaszcza młodzieży?

Zauważyła, że jego pisane wierszem utwory stanowią materiał trudny, obarczony silnym rymem, a realia sztuk mogą wydawać się muzealne. I dodała, że aby sobie z tym poradzić, do przygotowanego w ramach Młodej Sceny spektaklu została dodana szczypta współczesności.

Czy zaowocuje to wspólną pointą? Czy Aniela i Klara to przyszłe Elwiry? Czy Gucio i Albin będą musieli przebaczyć swoim żonom, a żony - mężom? - zastanawia się reżyserka zapraszając do obejrzenia widowiska i znalezienia odpowiedzi na te pytania.

Premiera "Kalejdoskopu Fredrowskiego" odbędzie się w środę o godz. 19 w Szajna Galerii w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 roku w Surochowie k. Jarosławia (obecnie woj. podkarpackie). Jest autorem komedii, fars i wodewilów, które szybko trafiały na deski teatrów. Jego scenicznym debiutem był utwór "Intryga na prędce, czyli nie ma złego bez dobrego", a najbardziej znane dzieła to: "Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca", "Zemsta", "Mąż i żona", "Damy i huzary", czy "Pan Jowialski".