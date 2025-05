Już 14 czerwca odbędzie się wyjątkowa edycja festiwalu Black or White - wydarzenia, które od lat łączy świat muzyki, kabaretu z działaniami charytatywnymi na rzecz pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi. W tym roku na scenie zabraknie jednej z najważniejszych postaci festiwalu - Joanny Kołaczkowskiej, wieloletniej ambasadorki i "dobrej duszy" imprezy. Artystka zmaga się z chorobą. Część dochodu z koncertu zostanie przeznaczona na wsparcie jej leczenia.

Archiwum festiwalu Black or White / Materiały prasowe

Festiwal Black or White co roku gromadzi znakomitych artystów, by zwróci uwagę na potrzebę profilaktyki i edukacji zdrowotnej. To wieczór pełen emocji, solidarności i niezapomnianych artystycznych wrażeń.

Impreza już po raz dziewiąty zawita do Krakowa, a gościć ją będzie Klub Studio.

Festiwal bez Asi Kołaczkowskiej - wsparcie i solidarność

Tegoroczny festiwal będzie miał szczególny wymiar, ponieważ na scenie zabraknie Joanny Kołaczkowskiej - wieloletniej ambasadorki i "dobrej duszy" wydarzenia, która obecnie zmaga się z chorobą nowotworową.

Archiwum festiwalu Black or White / Materiały promocyjne

Nie będzie w tym roku Asi Kołaczkowskiej. Część dochodu z naszego koncertu będzie przeznaczona na wsparcie jej leczenia. Asia Kołaczkowska jest od lat ambasadorem naszego festiwalu. Jest osobą, która zawsze z pełnym zaangażowaniem wspiera pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi - mówi pomysłodawczyni festiwalu prof. dr hab. Anna Sowa-Staszczak, prof. UJ, Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Gwiazdy na scenie i wyjątkowy repertuar

Mimo nieobecności Kołaczkowskiej, program festiwalu zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Na scenie pojawią się znani i lubiani artyści, którzy przygotowali dla publiczności coś wyjątkowego.

Na scenie festiwalu Black or White zobaczymy w tym roku m.in. Grzegorza Turnaua, Andrzeja Lamparta, Zofię Nowakowską, Monikę Urlik, Marcina Januszkiewicza, Wojciecha Myrczeka, zespół wokalny Kolor, młodych artystów z Voice Kids oraz orkiestrę festiwalową Off pod dyrekcją Karola Pyki. Nie zabraknie także kabaretu Hrabi, ale - jak wspominaliśmy już - nie będzie Joanny Kołaczkowskiej. Artyści przygotowali dla publiczności wyjątkowy repertuar, prezentując utwory, których dotąd nie mieli okazji wykonać na scenie.

Tytuł tegorocznej edycji to "Moje ulubione", czyli każdy artysta pokaże swoje najulubieńsze piosenki. Piosenki, których nigdy nie miał okazji wcześniej wykonać, bo nie było na to przestrzeni - mówi jeden z organizatorów.

Zebra - symbol walki z nowotworami neuroendokrynnymi

Od lat symbolem festiwalu jest zebra, która stała się międzynarodowym znakiem rozpoznawczym nowotworów neuroendokrynnych.

Jest to międzynarodowy symbol nowotworów neuroendokrynnych. Trudno nam określić, czy zebra jest biała w czarne pasy, czy czarno białe pasy. I podobnie jest z nowotworami neuroendokrynnymi, których właśnie te podstawowe objawy przypominają inne choroby. Zazwyczaj na początku bardzo oczywiste - tłumaczą organizatorzy. Objawy tych nowotworów często przypominają inne schorzenia, przez co droga do właściwej diagnozy bywa długa i skomplikowana.

Edukacja, profilaktyka i realna pomoc

Jednym z kluczowych elementów festiwalu jest edukacja na temat guzów neuroendokrynnych oraz promocja profilaktyki. Niestety dane statystyczne mówią, że pacjent z nowotworem neuroendokrynnym zanim usłyszy właściwe rozpoznanie, to przechodzi przez 4-5 różnych specjalistów. Czasami niestety objawy nowotworu neuroendokrynnego przypominają różne schorzenia, np. zespół jelita nadwrażliwego, zapalenia w obrębie jelit, czasami cukrzycę, czasami zwykłą nerwicę - wyjaśniają eksperci.

Podczas festiwalu nie zabraknie rozmów o profilaktyce i wczesnym wykrywaniu chorób, a także wsparcia dla osób dotkniętych tymi schorzeniami.

Festiwalowa atmosfera, konkursy i nagrody

Organizatorzy zachęcają do udziału w wydarzeniu nie tylko ze względu na artystyczne doznania, ale także wyjątkową atmosferę.

Jeszcze jest część biletów do sprzedania. Powinni Państwo zdążyć je zakupić, ale kto pierwszy ten lepszy. Trzeba przyjść i zobaczyć, posłuchać, pobyć z nami. Będą nagrody dla publiczności, będą coroczne maskotki i prezenty, które polecą ze sceny do Państwa. Widzimy się 14 czerwca - zachęca Izabela Mytnik, współorganizatorka koncertu.

Tradycyjnie publiczność proszona jest o przebranie się w motywy "zebrowe" - na najlepsze stylizacje czekają nagrody i upominki.