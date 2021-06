"Pomyślałem, że trzeba się przyłączyć i zwrócić uwagę szerszemu gronu na tę rzadką chorobę" - przyznaje w rozmowie z RMF FM Grzegorz Turnau, jedna z gwiazd tegorocznego charytatywnego koncertu Black or White. Imprezę zaplanowano na 27 czerwca w krakowskim klubie Studio.

W ostatnia niedzielę czerwca w koncercie Black or White, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat nowotworów neuroendokrynnych, wystąpią:

Grzegorz Turnau

Joanna Kołaczkowska z kabaretem Hrabi

Edyta Krzemień

Motion Trio

Krystyna Man Li Szczepańska

Akustyczna Operacja

Zespół Wokalny Colour Voices

Zespół Wokalny Star_si

Cytat Pomyślałem, że trzeba się przyłączyć i zwrócić uwagę szerszemu gronu na tę rzadką chorobę. Myślę, że moja obecność będzie sprzyjała temu budzeniu zainteresowania tym problemem. Koncert będzie częścią festiwalu Black or White, zapraszam do wsparcia tej działalności. Uważam, że muzykoterapia może mieć jakieś znaczenie w tym wypadku przyznaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Grzegorz Turnau.

Grzegorz Turnau / RMF FM

Cały dochód z koncertu przeznaczony będzie dla Fundacji Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Pieniądze maja poprawić diagnostykę i leczenie pacjentów onkologicznych pozostających pod opieką kliniki oraz mają wesprzeć rozpowszechnianie wiedzy o tym podstępnym nowotworze.

Nowotwory neuroendokrynologiczne nawet przez wiele lat mogą nie dawać żadnych objawów lub są to objawy niejednoznaczne, co powoduje, że wielu pacjentów korzysta z pomocy wielu specjalistów, zanim trafi do specjalistycznego ośrodka endokrynologii.

Guzy neuroendokrynne zwane NET rozwijają się z komórek neuroendokrynnych, które rozproszone są w całym ciele człowieka, choć najczęściej zajmują układ pokarmowy.

Występują częściej niż rak trzustki czy żołądka, ale świadomość ich obecności wciąż pozostaje niewielka. Szacuje się, że nawet 84 proc. pacjentów, u których rozpoznano nowotwór NET, nigdy wcześniej o nim nie słyszała.

Informacje na temat sprzedaży biletów dostępne są na stronie KLUB STUDIO

Zapraszamy 27.06.2021 r. o godz. 18:00 do Klubu STUDIO



prof. Anna Sowa-Staszczak, endokrynolog Józef Polewka / RMF FM