Znamy go ze słynnego horroru "Mucha". Teraz możemy go oglądać w roli Czarodzieja w musicalu "Wicked", który ma 10 nominacji do Oscara. Gra też Zeusa w serialu "Kaos". Jeff Goldblum wydaje nowy album - ze Scarlett Johansson, Arianą Grande czy Cynthią Erivo.

Występ Jeffa Goldbluma w centrum handlowym w Londynie, listopad 2024 r. / Dinendra Haria/LNP/Shutterstock / East News

Dwie ostatnie aktorki zagrały z nim w "Wicked" - obie są nominowane do Oscara.

Ariana Grande śpiewa piosenkę otwierającą album Goldbluma "I Don't Know Why (I Just Do)".

Ale na singiel promujący płytę aktor wybrał jazzowy standard "The Best Is Yet To Come" z udziałem Scarlett Johansson. Piosenka pochodzi z 1959 roku, skomponowana została przez Cy Colemana, do słów Carolyn Leigh. Najsłynniejsza wersja nagrana została przez Franka Sinatrę w latach 60. XX wieku - z towarzyszeniem Counta Basiego, zaaranżowana przez Quincy’ego Jonesa. Teraz została nagrana w rytmie bossa novy. Wyrafinowana i zmysłowa interpretacja Scarlett Johannson ma za zadanie trafić do młodej publiczności:

Wideo youtube

Krążek "Still Blooming", jak podkreśla wytwórnia, to będzie "wysmakowany wybór uwielbianych standardów jazzowych".

Do współpracy nad płytą aktor zaprosił swoje utalentowane przyjaciółki, by powiązać jazz z kulturą popularną.

To będzie czwarty studyjny album Jeffa Goldbluma. Premiera płyty 25 kwietnia.