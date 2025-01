Dakota Johnson, Cate Blanchet, Jennifer Lopez czy Francis Ford Coppola - to oni między innymi powalczą o anty-Oscary. Jak co roku, tuż przed ogłoszeniem nominacji do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, poznaliśmy nazwiska twórców i wykonawców, którzy wbrew swojej woli powalczą o Złote Maliny. Najwięcej, bo aż siedem nominacji, w tym dla odtwórców głównych ról Joaquina Phoenixa i Lady Gagi, otrzymał film „Joker: Folie à Deux” Todda Philipsa

/ shutterstock / Niechlubne trofeum Złota Malina przyznawana jest od 1980 r. najgorszym filmom i twórcom. Wyróżnienia te są traktowane jako przeciwwaga dla hollywoodzkich nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej. Właśnie ogłoszono nazwiska twórców i wykonawców, którzy powalczą o tegoroczne anty-Oscary. Zwycięzcy słynnych antynagród - którzy, otrzymają pomalowaną złotym sprayem statuetkę o wartości 4,97 dolara - zostaną ogłoszeni podczas prześmiewczej ceremonii odbywającej się dzień przed rozdaniem Oscarów. Przyznająca niechlubne trofea organizacja Golden Raspberry Foundation podkreśla, że celem nagrody jest „zachęcenie znanych filmowców i wybitnych aktorów do przyznawania się do swoich błędów”. Jak można się jednak domyślić, Złote Maliny rzadko odbierane są przez laureatów osobiście. Do tej pory zrobiły to cztery osoby - reżyser Paul Verhoeven (1996), reżyser i aktor Tom Green (2001) oraz aktorki Halle Berry (2004) i Sandra Bullock (2010). Tegoroczne nominacje do Złotych Malin W tym roku wśród nominowanych znaleźli się prawdziwi weterani Fabryki Snów. Najwięcej, bo aż siedem nominacji, w tym dla odtwórców głównych ról Joaquina Phoenixa i Lady Gagi, otrzymał film „Joker: Folie à Deux” Todda Philipsa. Szumnie zapowiadany sequel „Jokera” podzielił krytyków - podczas gdy niektórzy docenili obraz za psychologiczne aspekty fabuły, zdecydowana większość recenzentów uznała produkcję za pozbawioną spójnej artystycznej wizji i zwyczajnie nudną. Złotą Malinę może otrzymać również jeden z najbardziej uznanych w branży reżyserów Francis Ford Coppola. Laureat pięciu Oscarów i dwóch canneńskich Złotych Palm został nominowany za zmiażdżony przez krytyków obraz „Megalopolis”, który o statuetkę powalczy w sześciu kategoriach. Tyle samo nominacji zdobyły komedia science fiction „Borderlands” z Cate Blanchett w roli głównej, „Madame Web” oraz „Reagan” w reżyserii Seana McNamary. W kategoriach aktorskich o anty-Oscary powalczą m.in. wcielający się na ekranie w Ronalda Reagana Dennis Quaid, Jack Black, Bryce Dallas Howard, Dakota Johnson oraz wspomniana Cate Blanchet. Nominowana do Złotej Maliny została również Jennifer Lopez za występ w thrillerze „Atlas”.

Laureatów Złotych Malin poznamy 1 marca, dzień później zdobywców Oscarów. Zobacz również: Krytyk filmowy o nominacjach do Oscarów: Poprzeczka jest zawieszona naprawdę wysoko

