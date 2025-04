Na cmentarzu parafialnym w podwarszawskim Józefowie odbył się pogrzeb wybitnej aktorki teatralnej i filmowej, Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Odeszła 15 kwietnia w wieku 74 lat. Uroczystość zgromadziła rodzinę, przyjaciół i środowisko artystyczne. Wśród żegnających artystkę znaleźli się m.in. Krzysztof Warlikowski, Agata Buzek, Daniel Olbrychski, Maja Komorowska, Maja Ostaszewska oraz Małgorzata Hajewska-Krzysztofik.

Pogrzeb wybitnej aktorki zgromadził rodzinę, przyjaciół i środowisko artystyczne .

. Krzysztof Warlikowski, Daniel Olbrychski i Agata Buzek podzielili się osobistymi wspomnieniami o Jankowskiej-Cieślak, podkreślając jej wyjątkową osobowość, talenty i ostatnią kreację w spektaklu "Przebłyski".

o Jankowskiej-Cieślak, podkreślając jej wyjątkową osobowość, talenty i ostatnią kreację w spektaklu "Przebłyski". W dalszej części artykułu opisujemy role, dzięki którym aktorka pozostawiła niezatarte ślady w historii polskiego kina.

Poruszające słowa Warlikowskiego

W osobistym i pełnym emocji wspomnieniu reżyser teatralny Krzysztof Warlikowski przywołał wspólne chwile z aktorką. 2024, grasz tytułową Elizabeth Costello, pierwszą z sześciu, uśmiechasz się i mówisz: Pomimo otrzymania tej wspaniałej nagrody, za którą jestem niezmiernie wdzięczna, pomimo nadziei, że włączona do znamienitego towarzystwa tych, którzy otrzymali ją przede mną, uniknę niszczącego działania zawistnego czasu... - cytował aktorkę Warlikowski.

Dziękuję Jadziu za role, za uśmiech, za wszystkie wspaniałe lata spędzone razem.

"Zjawisko, które nazywa się Jadwiga Jankowska-Cieślak"

Daniel Olbrychski, który partnerował aktorce w jej ostatnim występie w spektaklu "Przebłyski" (2025) w reżyserii Agaty Dudy-Gracz, mówił: Byłem ostatnim partnerem zjawiska, które nazywa się Jadwiga Jankowska-Cieślak.

Wspominał jej debiut filmowy w "Trzeba zabić tę miłość" Janusza Morgensterna (1972) oraz późniejsze role sceniczne, w tym "Mąż i żona" Fredry w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Przypomniał też wydarzenia z Festiwalu w Cannes w 1982 roku, gdy aktorka odebrała Złotą Palmę za najlepszą rolę kobiecą w węgierskim filmie "Inne spojrzenie".

"Miała w sobie ciszę i delikatność"

Agata Buzek, aktorka i była studentka Jankowskiej-Cieślak w warszawskiej Akademii Teatralnej, wspominała, że połączyło je wspólne hobby - szydełkowanie. Szydełko to przedmiot delikatny, czasami prawie niewidoczny, dzięki któremu można wyczarować filigranowe, zachwycające cuda. To bardzo do Jadzi pasuje - mówiła.

Miała zawsze wokół siebie ciszę, przynosiła ze sobą ciszę. Jej słowa miały znaczenie.

Buzek rozdała zebranym kawałki włóczki jako symbol pamięci o zmarłej. Chciałabym, żeby nasza obecność tutaj była początkiem innego życia Jadzi - życia w naszych sercach, myślach i wdzięczności za spotkanie z nią - powiedziała aktorka.

Kariera pełna wybitnych ról i wyróżnień

Jadwiga Jankowska-Cieślak była jedną z najwybitniejszych polskich aktorek teatralnych i filmowych. Dwukrotnie nagrodzona Złotymi Lwami za najlepszą rolę kobiecą - w filmach "Sam na sam" (1977) i "Wezwanie" (1997). W 2008 roku otrzymała Orła za główną rolę w dramacie "Rysa". Międzynarodowy sukces przyniosła jej rola Evy w "Innym spojrzeniu" (1982), filmie podejmującym tematykę LGBT, za którą otrzymała Złotą Palmę w Cannes.

Występowała na scenach Teatru Dramatycznego, Polskiego, Powszechnego i Ateneum w Warszawie. Współpracowała z najwybitniejszymi reżyserami, w tym z Krzysztofem Warlikowskim, u którego zagrała jedną z tytułowych ról w Elizabeth Costello. Jej ostatnią kreacją teatralną była rola w "Przebłyskach" - poruszającym przedstawieniu Agaty Dudy-Gracz.