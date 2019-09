Tegoroczny Festiwal Filmów Ekologicznych w Krakowie już dawno za nami, ale okazję obejrzenia najlepszych światowych filmów o tematyce ekologicznej mają teraz nie tylko mieszkańcy stolicy Małopolski! Ruszył Tour ekoMałopolska 2019.

Green Festival Tour ekoMałopolska 2019 to cykl 10 imprez towarzyszących międzynarodowemu festiwalowi filmów ekologicznych / Materiały prasowe

Tour ekoMałopolska 2019 to cykl 10 imprez towarzyszących międzynarodowemu festiwalowi filmów ekologicznych 2. Kraków International Green Film Festival, jakie mają miejsce w miastach Małopolski. Imprezy te to darmowe pokazy najlepszych filmów ekologicznych z całego świata, spotkania z ich twórcami, dyskusje z ekspertami, a także warsztaty ekologiczne.

Projekt, który jest realizowany przez Fundację Green Festival oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i skierowany jest głównie do młodzieży licealnej, ale także do pozostałych mieszkańców małopolskich gmin, którym los naszej planety jest bliski.



Za nami już pokazy w Zakopanem i w Myślenicach. A oto harmonogram kolejnych imprez Green Festival Tour ekoMałopolska:



 Miechów - 3 X - godz. 10:00-14:00 - Centrum Kultury i Sportu, ul. Racławiska 10,

 Tuchów (10 X), godz. 10:00-14:00 - Dom Kultury, ul. Chopina 10,

 Brzesko (16 X), godz. 10:00-14:00 - Kino Planeta, ul. Pomianowska 2B,

 Bochnia (17 X), godz. 10:00-14:00 - Kino Regis, ul. Regis 1,

 Olkusz (23 X), godz. 10:00-14:00 - Miejski Ośrodek Kultury, ul. F.Nullo 29

 Nowy Sącz (28 X), godz. 10:00-14:00 - Kino Sokół, ul. J. Długosza 3

Kolejne lokalizacje są w przygotowaniu.



W trakcie pokazów kinowych zostaną zaprezentowane dwa bloki filmów: jeden poświęcony zrównoważonemu rozwojowi, a drugi problematyce SMOGU, zanieczyszczenia powietrza i śladu węglowego. Oto prezentowane filmy:

- USELESS - reż. R.Gardarsdotti, A.M. Olafsdottir (Islandia) - I nagroda Kraków International Green Film Festival 2018 w kategorii DOKUMENT.

- P.M. 2,5 reż. Piotr Biedroń, muzyka Sarsa, występuję Paweł Deląg

- SMOG PO GÓRALSKU produkcja Bartosz Buk, realizacja: Beata Sabała Zielińska; zdjęcia: Jan Wierzejski

- THE TRIPLE BENEFIT PRINCIPLE rez. Laura Scocek (Austria)

- PIĘKNA ROBOTA reż. Piotr Biedroń, muzyka Sarsa, występuję Paweł Deląg

- ON THE COVER rez. Yegane Mogaddan (Iran)

- LET’S CLEAN OUR COUNTRY reż. Adam Grzanka



Po pokazach filmów odbędą się rozmowy z ich twórcami oraz ekspertami ds. środowiska. Po emisji filmów będzie można wziąć udział w warsztatach przygotowanych przy współpracy z Parterem Głównym Festiwalu - Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.



Wsparcie merytoryczne Festiwalu - UN Global Compact Network Poland.