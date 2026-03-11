Dobre informacje dla fanów "K-popowych łowczyń demonów"! Organizatorzy oscarowej gali poinformowali, że planują specjalny segment, poświęcony muzycznej stronie tej produkcji.

Kadr z filmu "K-popowe łowczynie demonów" / Netflix / Materiały prasowe

"K-popowe łowczynie demonów" opowiadają historię trzech dziewczyn z popularnego k-popowego zespołu, które w przerwach od koncertów zajmują się tropieniem demonów. Wkrótce staje przed nimi największe jak do tej pory zagrożenie w postaci konkurencyjnego boysbandu, którego członkami są właśnie demony.

"K-popowe łowczynie demonów" walczą o dwa Oscary - dla najlepszej pełnometrażowej animacji i za piosenkę. Akademia doceniła znany z filmu utwór "Golden". Już wiadomo, że usłyszymy go na gali w Dolby Theatre. Okazuje się jednak, że jego prezentacja będzie miała wyjątkową formę.

Wideo youtube

W tym roku występy muzyczne inspirowane są dwoma kulturowymi fenomenami: filmem "Grzesznicy", który otrzymał najwięcej nominacji do Oscara w historii, oraz "K-popowymi łowczyniami demonów", globalną sensacją popkultury - zapowiadają producenci oscarowej gali, Raj Kapoor i Katy Mullan. Te momenty programu to coś więcej niż tylko występy - są one kinowym hołdem dla relacji między muzyką a opowiadaniem historii oraz próbą pokazania, dlaczego te filmy tak głęboko poruszyły widzów na całym świecie - tłumaczą.

Segment gali poświęcony "K-popowym łowczyniom demonów" rozpoczną tradycyjne koreańskie instrumenty i taniec. Ma to pokazać kulturową inspirację animowanego hitu. Piosenkę "Golden" wykonają artystki, które śpiewały ją w filmie - Ejae, Audrey Nuna i Rei Ami.



Wideo youtube

"Grzesznicy" walczą o Oscara za piosenkę "I Lied To You". Na oscarowej scenie wykonają ją Miles Caton i Raphael Saadiq z towarzyszeniem innych artystów. Występ ma być hołdem dla wyjątkowego stylu wizualnego filmu.