Północnokoreański przywódca Kim Dzong Un nadzorował kolejną próbę rakietową. Na zdjęciach publikowanych przez północnokoreańskie media widać, że przywódcy towarzyszyła jego córka Kim Dzu Ae.
Kim obserwował na monitorze próbne wystrzelenie "strategicznego pocisku manewrującego" z nowego niszczyciela północnokoreańskiej marynarki wojennej - podała państwowa agencja prasowa KCNA. Towarzyszyła mu jego córka Kim Dzu Ae.
Według KCNA Kim podkreślił potrzebę utrzymania i powiększania "potężnego i niezawodnego odstraszania przed wojną jądrową".
Podobny test przeprowadzono w ubiegłym tygodniu, przed wejściem niszczyciela na służbę. Określenie "strategiczny" w odniesieniu do pocisku sugeruje, że może on przenosić ładunki nuklearne - oceniła południowokoreańska agencja Yonhap.
KCNA przytoczyła również oświadczenie rzecznika MSZ na temat wyboru Modżtaby Chameneiego na najwyższego przywódcę Iranu. Jego ojciec, dotychczasowy przywódca Ali Chamenei, zginął w amerykańsko-izraelskich bombardowaniach 28 lutego.
Rzecznik oświadczył, że władze Korei Północnej "szanują prawo i wybór Irańczyków do wyznaczenia swojego najwyższego przywódcy". Potępił również amerykańsko-izraelskie ataki na Iran. Określił je jako nielegalne. Ocenił, że niszczą one pokój w regionie i destabilizują sytuację na całym świecie.
Korea Północna i Iran utrzymują bliskie relacje. Oba kraje są objęte międzynarodowymi sankcjami i izolowanymi z powodu swoich programów zbrojeniowych. Pjongjang i Teheran wspierały też Moskwę w jej wojnie przeciwko Ukrainie.