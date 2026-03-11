W najbliższych dniach mają ruszyć prace nad budową kolejnej zapory na granicy z Białorusią w województwie podlaskim - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. W listopadzie szefostwo straży granicznej zapowiedziało powstanie do wiosny czterometrowego płotu, który ma stanąć koło drogi technicznej. Za budowę będzie odpowiedzialne wojsko.

Granica polsko-białoruska / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Wojskowi z oddziałów inżynieryjnych już pojawili się w jednostkach straży leżących przy granicy. Mają plany inwestycji, konsultują je z funkcjonariuszami. Wyznaczane są miejsca, w których składowane będą materiały - informuje nasz reporter.

Nowa zapora zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami miała powstać do wiosny. Prace opóźniła jednak bardzo mroźna zima.

Jak będzie wyglądać nowe zabezpieczenie?

Czterometrowej wysokości płot z siatki osadzony na słupkach i wzmocniony odciągami - tak będzie wyglądała zapora.

Na szczycie umieszczone zostaną dwa zwoje drutu kolczastego, za płotem dwa kolejne zwoje.

Żeby pokonać te cztery metry, potrzeba więcej czasu. Wtedy my mamy więcej czasu, żeby dojechać do tego miejsca - mówił podlaski komendant Sławomir Klekotka.

Za ogrodzeniem powstanie też dwumetrowej wysokości ogrodzenie zabezpieczające leśne zwierzęta przed skaleczeniem.