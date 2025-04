Ryan Coogler, reżyser znany z "Grzeszników", potwierdził prace nad rebootem kultowego serialu "Z Archiwum X". Udziału w produkcji nie wyklucza Gillian Anderson, która w serialu wcieliła się w postać Dany Scully.

Gillian Anderson i David Duchovny stworzyli kultowy duet / Film Stills / PAP/PA

Ryan Coogler oficjalnie potwierdził prace nad rebootem kultowego serialu "Z Archiwum X".

Gillian Anderson nie wyklucza epizodycznego powrotu jako Dana Scully.

Oryginalny serial był światowym fenomenem, zdobywając liczne nagrody i uznanie widzów na całym świecie.

Jak Coogler chce przekonać nowych widzów do serialu? Dowiesz się, czytając dalszą część artykułu.

O pomyśle długo milczano

O pomyśle stworzenia nowej wersji "Archiwum X" mówiło się już od pewnego czasu. Dwa lata temu pogłoski podsycił twórca pierwotnej wersji serialu, Chris Carter. W jednym z wywiadów wspomniał o rozmowie "z młodym człowiekiem... Ryanem Cooglerem", który pracuje nad wskrzeszeniem kultowego cyklu.

Choć Coogler został wywołany do tablicy, na temat nowego projektu konsekwentnie milczał. Mogło się wydawać, że pomysł trafił do szuflady, ale w niedawnym odcinku podcastu "Last Podcast on the Left" reżyser zadeklarował, że reboot "Z Archiwum X" będzie jego kolejnym projektem.

Od dawna jestem tym podekscytowany i naprawdę nie mogę się doczekać, by do tego wrócić. Jeśli zrobimy to dobrze, niektóre odcinki będą naprawdę przerażające. Postaramy się stworzyć coś świetnego, coś dla prawdziwych fanów "Z Archiwum X". Może też uda się nam przyciągnąć nowych widzów - przyznał filmowiec.

Możliwy powrót wielkiej gwiazdy

Gratką dla fanów serialu "Z Archiwum X", który przed laty śledzili poczynania pary agentów, Foxa Muldera i Dany Scully, badających zjawiska nadprzyrodzone, może być powrót Scully.

Ponoć Coogler ma już za sobą rozmowy z Gillian Anderson i trzyma kciuki za jej udział w nowym projekcie. Aktorka pytana o to, powiedziała jedynie, że nie wyklucza swojego udziału, ale będzie on raczej epizodyczny.

Nie mówię "nie". Myślę, że on (Coogler - red.) jest naprawdę świetny i jeśli się za to weźmie, to prawdopodobnie zrobi to rewelacyjnie. Może pojawię się w tym projekcie na chwilkę, w jakiejś małej roli - Anderson powiedziała serwisowi Deadline.

"Archiwum X" realizowane było w latach 1993-2002 i 2016-2018. Popularność serialu została przypieczętowana nagrodami Emmy, BAFTA i Złotymi Globami. Nagrodami wyróżniano też odtwórców głównych ról - Davida Duchovnego i Gillian Anderson.