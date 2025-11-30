W wieku 88 lat zmarł Tom Stoppard - brytyjski dramaturg i scenarzysta czeskiego pochodzenia. Miał na swoim koncie Oscara za scenariusz do filmu "Zakochany Szekspir".

Tom Stoppard z nagrodą Tony na zdj. z 2023 r. / SARAH YENESEL / PAP/EPA

Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl

Informację o śmierci Toma Stopparda przekazała mediom reprezentująca go agencja United Agents . "Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że nasz ukochany klient i przyjaciel, Tom Stoppard, zmarł w swoim domu w Dorset, otoczony rodziną" - podano w komunikacie.

Agencja podkreśliła, że pamięć o Stoppardzie będzie trwać dzięki jego dziełom. Dodała, że zapamiętane zostanie także jego poczucie humoru, hojność ducha i głęboka miłość do języka angielskiego.

"Praca z Tomem i możliwość poznania go były zaszczytem" - czytamy w oświadczeniu agencji.

Tom Stoppard urodził się w 1937 r. w czechosłowackim Zlinie jako Tomáš Sträussler. Po II wojnie światowej osiedlił się z rodziną w Anglii. Zanim został cenionym dramaturgiem, był dziennikarzem i krytykiem teatralnym.

"The Hollywood Reporter" przypomina, że Stoppard nie używał komputera ani maszyny do pisania - swoje sztuki i scenariusze pisał piórem. Z dumą mówię ludziom, że nie mam komputera, aby nie wstydzić się tego, że go nie mam - tłumaczył w rozmowie z "Vanity Fair" z 2014 r.

Tom Stoppard na zdj. z 2011 r. / FERNANDO ALVARADO / PAP/EPA

"Variety" zwraca uwagę, że Stoppard był mistrzem stylu, znanym z błyskotliwych gier słownych. W swojej twórczości dla teatru, radia i filmu, dotykał takich tematów jak m.in. zdrada, polityka i tożsamość.

W swoim dorobku Stoppard miał 4 nagrody Tony za sztuki teatralne. Dwukrotnie był nominowany do Oscara - pierwszy raz za pracę przy scenariuszu filmu "Brazil" w reżyserii Terry’ego Gilliama. Druga nominacja - za scenariusz hitowego "Zakochanego Szekspira" w reżyserii Johna Maddena - przyniosła mu statuetkę.

Wideo youtube

W sumie "Zakochany Szekspir" zdobył 7 Oscarów - w tym statuetkę dla najlepszego filmu. Wygrał m.in. z "Szeregowcem Ryanem" Stevena Spielberga, co wywołało kontrowersje.

Wideo youtube

Za swoje zasługi dla brytyjskiego teatru Tom Stoppard otrzymał tytuł szlachecki od królowej Elżbiety II.

"THR" odnotowuje, że jednym z dzieci Toma Stopparda jest aktor Ed Stoppard. Ma on na swoim koncie role w takich produkcjach jak "Pianista" Romana Polańskiego czy słynny serial "The Crown" o brytyjskiej rodzinie królewskiej.