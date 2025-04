Poznaliśmy laureatów najważniejszych polskich nagród muzycznych – Fryderyków - czyli wyróżnień za osiągnięcia na rynku fonograficznym w Polsce. Uroczysta gala odbyła się w Tauron Arenie w Krakowie.

Fryderyki 2025 / Lukasz Kalinowski/East News / East News

Na scenie zobaczyliśmy m.in. Edytę Bartosiewicz, braci Kacperczyk, Sarę James, Kaśkę Sochacką, ale też Mateusza Opyrchała z RMF FM, który wręczył nagrodę w kategorii Album Roku Pop.

To jedna z ważniejszych kategorii, bo w gronie nominowanych mamy w tym roku artystki, które doskonale znamy z anteny radia RMF FM. Te albumy zawierają single, do których bujaliśmy się przez ostatni rok i które towarzyszyły słuchaczom w najważniejszych momentach dnia, a w tych gorszych potrafiły podnieść na duchu i poprawić humor. To jest kwintesencja tego, co w muzyce najpiękniejsze. Muzyka tworzy wspomnienia i Album Roku Pop wyznacza trendy - mówił dziennikarz RMF FM.

Łącznie poznaliśmy dziś zwycięzców w 13 kategoriach.

Fryderyki 2025. Lista kategorii i nominowanych

Album Roku Hip Hop

BISZ / KOSA LATA

ĆPAJ STAJL BIAŁE SZALEŃSTWO

O.S.T.R. XX (Dwadzieścia) - zwycięzca

Otsochodzi THE GRIND

Sobel W ZWIĄZKU Z MUZYKĄ

Singiel Roku Hip Hop

Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr Woda Księżycowa

Mata Lloret de Mar

O.S.T.R. Tango Porcjarza

Quebonafiden Futurama 3 - zwycięzca

Sobel Mama powtarzała

Album Roku Metal

Behemoth XXX Years Ov Blasphemy - zwycięzca

Blindead 23 Vanishing

DOM ZŁY Ku Pogrzebaniu Serc

Grzegorz Kupczyk GRZEGORZ KUPCZYK

TSA Dream Team Live 20

Album Roku Muzyka Alternatywna

Błoto Grzybnia

Bogdan Kondracki Cudze rady psują mi życie

Brodka Wawa - zwycięzca

Coals Sanatorium

Skalpel Recut

Zamilska United Kingdom of Anxiety

Singiel Roku Pop Alternatywny

Brodka Spotkanie z Warszawą

Daria ze Śląska feat. Małpa Skacz ze mną na bombę

Kasia Lins Trucizna

Mela Koteluk Himalaje

Zalewski Zgłowy - zwycięzca

Album Roku Muzyka Ilustracyjna

Andrzej ‘Webber" Mikosz 1989 Musical - zwycięzca

Baasch Lipstick on The Glass (Original Motion Picture Soundtrack)

Łukasz Targosz Diabeł (Original Motion Picture Soundtrack)

Mariusz Obijalski A Statek Płynie (Teatr Muzyczny Capitol)

Miro Kępiński / KĘPIŃSKI KOWALONEK Prosta Sprawa (Muzyka i piosenki z serialu)

Album Roku Muzyka Korzeni

Kapela ze Wsi Warszawa & Bassałyki Sploty - zwycięzca

Łukasz Ojdana feat. DREVO i Mariia Ojdana Wędrujący ptak

Marcin Wyrostek i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej Tradycyja

Sw@da x Niczos #INDAWOODS

ZAZULA Pieśni Ludu

Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska Nie ma Ziemi nad Kujawy

Album Roku Pop Alternatywny

Daria ze Śląska Na południu bez zmian - zwycięzca

KARAŚ/ROGUCKI Atlas Iskier

NOSOWSKA / KRÓL Kasia i Błażej

Tomasz Makowiecki Bailando

Wiktor Waligóra Czekam na świt

Album Roku Pop

Anna Rusowicz Dziewczyna Słońca

Kaśka Sochacka Ta druga - zwycięzca

Margaret Siniaki i cekiny

Natalia Szroeder REM

Sara James PLAYHOUSE

Singiel Roku Pop

Daria Zawiałow Ballada o Niej (Live, 92')

Kaśka Sochacka Szum - zwycięzca

Męskie Granie Orkiestra 2024 (Daria Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk) Wolne duchy

Natalia Szroeder Sama na planecie

Wiktor Dyduła Tam słońce, gdzie my

Album Roku Rock & Blues

Agnieszka Chylińska 30 LAT AGNIESZKI CHYLIŃSKIEJ - KIEDYŚ DO CIEBIE WRÓCĘ

Cool Kids Of Death Origami

Myslovitz Wieczorami chłopcy wychodzą na ulice - 25 lat miłości w czasach popkultury

Tides From Nebula Instant Rewards

Zalewski Zgłowy - zwycięzca

Fonograficzny Debiut Roku

Ania Szlagowska

Dominika Płonka

Hubert.

Przebiśniegi

Wiktor Waligóra - zwycięzca

Teledysk Roku

Andrzej Dragan - reżyser teledysku do utworu "Futurama 3 (fanserwis)" w wykonaniu Quebonafide - zwycięzca

Daria Zawiałow i Mateusz Dziekański - reżyserzy teledysku do utworu "Ballada o Niej" w wykonaniu Darii Zawiałow

Darya Zahorskaya - reżyserka teledysku do utworu "Woda księżycowa" w wykonaniu Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr

Michał Sierakowski - reżyser teledysku do utworu "Zgłowy" w wykonaniu Zalewskiego

Monika Brodka - reżyserka teledysku do utworu "Spotkanie z Warszawą" w wykonaniu Brodki

Przyznano również nagrodę Złotego Fryderyka, którego otrzymała Beata Kozidrak. Złoty Fryderyk przyznawany jest za całokształt twórczości muzycznej.



Na samym końcu gali na scenie pojawił się prezydenyt Krakowa Aleksander Miszalski, który przyznał statuętkę Artyście Roku, którym został Krsztof Zalewski.