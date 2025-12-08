To już oficjalne! Katy Perry i były premier Kanady, Justin Trudeau, potwierdzili swój związek w mediach społecznościowych. W miniony weekend na Instagramie piosenkarki pojawiło się zdjęcie, na którym Perry i Trudeau uśmiechają się do obiektywu, a także wideo z ich wspólnej kolacji sushi podczas pobytu w Japonii.

Justin Trudeau i Katy Perry / SERGEI GAPON/AFP/East News / East News

Katy Perry i były premier Kanady Justin Trudeau oficjalnie potwierdzili swój związek na Instagramie.

Na profilu Perry pojawiły się wspólne zdjęcia i wideo z kolacji sushi w Japonii.

Post Perry rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące ich relacji, które od miesięcy były przedmiotem spekulacji.

Trudeau udostępnił także wspólne zdjęcie z Perry oraz byłym premierem Japonii Fumio Kishidą i jego żoną.

Post Katy Perry rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące relacji tej dwójki. Od miesięcy w mediach pojawiały się spekulacje na temat ich romansu, a teraz fani doczekali się potwierdzenia.

W serii zdjęć i nagrań z podróży do Tokio, Perry opisała wspomnienia słowami "tokyo times on tour and more", dodając uśmiechniętą buźkę, kwiaty i czerwone serce.

Instagram Post

Instagram Wideo

Zaledwie kilka dni wcześniej Justin Trudeau udostępnił na platformie X zdjęcie z Perry oraz byłym premierem Japonii, Fumio Kishidą i jego żoną Yuko. "Miło było się spotkać, @kishida230. Katy i ja byliśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy usiąść z tobą i Yuko" - napisał Trudeau.