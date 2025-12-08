To już oficjalne! Katy Perry i były premier Kanady, Justin Trudeau, potwierdzili swój związek w mediach społecznościowych. W miniony weekend na Instagramie piosenkarki pojawiło się zdjęcie, na którym Perry i Trudeau uśmiechają się do obiektywu, a także wideo z ich wspólnej kolacji sushi podczas pobytu w Japonii.

  • Katy Perry i były premier Kanady Justin Trudeau oficjalnie potwierdzili swój związek na Instagramie.
  • Na profilu Perry pojawiły się wspólne zdjęcia i wideo z kolacji sushi w Japonii.
  • Post Perry rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące ich relacji, które od miesięcy były przedmiotem spekulacji.
  • Trudeau udostępnił także wspólne zdjęcie z Perry oraz byłym premierem Japonii Fumio Kishidą i jego żoną.
Post Katy Perry rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące relacji tej dwójki. Od miesięcy w mediach pojawiały się spekulacje na temat ich romansu, a teraz fani doczekali się potwierdzenia. 

W serii zdjęć i nagrań z podróży do Tokio, Perry opisała wspomnienia słowami "tokyo times on tour and more", dodając uśmiechniętą buźkę, kwiaty i czerwone serce.

Zaledwie kilka dni wcześniej Justin Trudeau udostępnił na platformie X zdjęcie z Perry oraz byłym premierem Japonii, Fumio Kishidą i jego żoną Yuko. "Miło było się spotkać, @kishida230. Katy i ja byliśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy usiąść z tobą i Yuko" - napisał Trudeau.

Choć zarówno Perry, jak i Trudeau nie wydali jeszcze oficjalnych oświadczeń na temat swojego związku, ich wspólne zdjęcia i nagrania mówią same za siebie. Już w lipcu para była widziana razem podczas kolacji w Montrealu, a dwa dni później Trudeau bawił się na koncercie Perry, śpiewając jej hit "Firework". W październiku pojawili się razem publicznie, trzymając się za ręce po kabaretowym show w Paryżu z okazji 41. urodzin piosenkarki.

Justin Trudeau pełnił funkcję premiera Kanady od 2015 do 2025 roku jako lider Partii Liberalnej, a na początku tego roku ogłosił rezygnację ze stanowiska. 

W 2023 r. Trudeau ogłosił separację ze swoją żoną Sophie Grégoire. Para była małżeństwem 18 lat. Doczekała się trójki dzieci: Xaviera, Elli-Grace i Hadriena.

Katy Perry to 13-krotna nominowana do nagrody Grammy, znana z takich przebojów jak "California Gurls", "Hot n Cold" czy "Roar".